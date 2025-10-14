曝央廣工程師工會貼文 四叉貓：陳情資安漏洞自己先駭官網示範一次

網紅四叉貓。（資料照）

鏡週刊今報導「官網被掛五星旗爆案外案 央廣工程師竟是黃國昌吸收駭客」，指央廣官網遭駭涉案的工程師吳政勳，早就被民眾黨主席黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料。對此網紅四叉貓PO出吳姓工程師2025年9月28日在央廣工會留言板的發文，指出吳姓工程師為了證明央廣官網存在資安漏洞，所以9月11日曾在官網上放置五星旗，然後再去找黃國昌陳情。

四叉貓在臉書PO出截圖，可以看到工會留言板上，吳姓工程師發文指出「本人為中央廣播電台員工（任職於網路媒體組），職務上負責網站管理、SEO與資訊安全（ISMS）相關事項。自2025年5月起，本人已多次依職責通報單位內部及主管機關（文化部、數位發展部），指出官網存在嚴重資安漏洞及權限控管缺失，涉及公共利益及國家資訊安全。然而，本人於2025年9月26日卻遭刑事警察大隊帶走偵訊，返單位後更被告知『隔離現職』，實際上被剝奪工作職務與系統使用權限。依據《公益揭弊者保護法》第8條，揭弊者不得因揭弊行為而遭受任何不利措施，包括停職、調職、停權或降職；依《勞動基準法》相關規範，雇主亦不得違法剝奪勞工工作之權益。」

四叉貓指出，吳姓工程師在央廣工會留言板的發文（2025.9.28），這篇文在30分鐘之前被刪除，但他剛巧有備份！他為了證明央廣官網存在資安漏洞，所以9月11日曾在官網上放置五星旗，然後再去找黃國昌陳情，黃國昌的支持者怎麼都這樣啦，上次李男陳情治安很亂所以寄毒品跟子彈過去給黃國昌，後來黃國昌報警，李威爾被判拘役40日，這次吳姓工程師陳情資安漏洞所以自己先駭官網示範一次，我的天啊！

四叉貓直言，至於黃國昌有沒有跟這位駭客合作，我們繼續看下去，吳政勳跟黃國昌今年6月就有對話紀錄。

四叉貓PO出吳姓工程師投稿。（圖擷取自臉書）

