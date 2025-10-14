花蓮縣府官員退中央救災群 縣府澄清：退出重複性群組

有花蓮縣府官員直接退出內政部堰塞湖相關專案群組引發譁然。花蓮縣政府今澄清說，縣府人員僅退出部分重複性或非必要群組。（資料照，記者花孟璟攝）

國民黨花蓮立委傅崐萁昨（13）日在立法院質詢時強調撤離是鄉鎮公所的責任，花蓮縣政府昨也行文政院「撤離由中央統籌」，被外界質疑在甩鍋，昨晚更發生縣府官員直接退出內政部堰塞湖專案群組引發譁然。花蓮縣政府今澄清說，縣府人員僅退出部分重複性或非必要群組，仍保留中央協調所、縣府應變中心及各重要救災群組，確保資訊掌握與決策即時。

縣府指出，受災迄今，中央、地方、公所及各救災團隊成立之通訊群組眾多。為整合資訊來源、避免誤傳，經評估後，縣府人員僅退出部分重複性或非必要群組，退出之群組主要為中央民政司所設之訊息群組，該群組發布內容多屬中央協調所已明確指示事項，且現場亦有該中央單位進駐人員可即時回報提醒，無庸重複接收訊息。

此外，縣府指出，救災及現階段疏散撤離計畫之研擬，均由中央協調官邀集中央各部會及地方單位多次研討決策。各部會與地方窗口間已透過社群網路、通訊媒體及電話等多元管道保持密切聯繫，資訊流通暢通，並未影響任何救災協調作業。期盼外界勿以單一群組狀況誤解整體指揮體系運作，縣府各單位皆持續依中央指揮體系緊密合作，全力投入災後復原與民眾安置工作。

中央災害應變中心前進協調所今早舉行第39次工作會報後記者會，對於有縣府官員退群一事，花蓮縣政府行研處長陳建村回應說，「有部會反映有退群組的現象，請容許他事後了解。」旁邊的指揮官季連成政委受不了直接要求說，「你回去叫（他們）繼續加入不就好了？現在在救災的過程怎麼可以隨便退出群組呢？這樣中央協調工作就有問題，我覺得心態可議！我希望是誤按！」

據了解，是由縣府官員帶頭退出內政部民政聯繫的相關的30多人的工作群組，最後還留言說：「以後有任何行政指導，請以正式公文或會議傳達」。

