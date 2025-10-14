前駐韓代表林尊賢新書發表會 林佳龍讚記錄台灣半世紀奮鬥史

高齡95歲的前外交官林尊賢（前右）今日舉辦《外交老兵──林尊賢回憶錄》新書發表會，邀請外交部長林佳龍（前左）、前監察院長錢復、前外交部長田弘茂等人致詞。（記者塗建榮攝）

前駐韓代表、資深外交官林尊賢今（14）日舉辦新書發表會。外交部長林佳龍致詞表示，這本書記錄了台灣、中華民國半世紀的奮鬥史，也呈現了台灣主體性，只有台灣內部逐漸建立民主與本土意識，台灣在國際上才有真正的立足之地。

高齡95歲的前外交官林尊賢今日舉辦《外交老兵──林尊賢回憶錄》新書發表會，邀請外交部長林佳龍、曾任外交部長的前監察院長錢復、前外交部長田弘茂等人致詞。

林尊賢自1955年起投身外交，曾派駐菲律賓、澳洲、日本、斐濟、美國、加勒比海等國，及擔任駐韓國台北代表部首任代表，足跡遍及11國，完整經歷台灣從冷戰到後冷戰，並見證台灣如何在國際孤立中開創生機。

林佳龍致詞表示，他在過去一個月去了9個國家，正好用行動見證這本書，作為對外交前輩的致敬，他讚許，這本書平實而不平淡，記錄台灣、中華民國半世紀的奮鬥歷史。

林佳龍也說，這本書讓我們認識到外交的真相，外交不是抽象的國與國交往，更是人與人的具體互動；這本書也呈現了台灣的主體性，林尊賢在書中提到，只有當台灣內部逐漸建立起民主與本土意識，我們在國際上才有真正的立足之地，林尊賢在外交第一線的體驗，讓這句話有了特別的重量。

前監察院長、前外交部長錢復則回顧與林尊賢多年共事的情誼，並指出林尊賢待人敦厚友善，他受到許多林尊賢的幫助，祝福新書發表會成功。

國策研究院院長、前外交部長田弘茂致詞指出，林尊賢在外交部任職的40餘年，正是中華民國風風雨雨的一段時間，林尊賢為人正直、坦率，是個謙謙君子，一生為駐外外交官的典範。

林尊賢於新書發表會致詞表示，自他1955年進入外交部，距今已過70年，這本回憶錄的完成，正是他與妻子共同生命旅程的延續，遺憾他的妻子林秀珠已於今年3月辭世。

林尊賢也自謙道，他天生不擅言詞、不擅單打獨鬥，自己不過是一名平凡的外交老兵，能夠為國家盡一份心，是一生最大的榮幸。

