輝達卡關》張景森批北市府「官僚舞步」 李四川嗆：換你敢有這麼大魄力？

李四川（左）接受黃光芹（右）專訪。（「匯流新聞網-中午來開匯」提供）

輝達入駐北投士林科技園區T17、T18卡關，前台北市都市發展局長張景森近日批評，市府無能行政操作不是依法行政，把三贏局面變成三輸，只是脫褲子還放不了屁的「官僚舞步」。台北市副市長李四川今（14日）回嗆，如果張景森是市長，真的敢直接轉移？真有這麼大魄力？

張景森日前發文批評，北市府行政操作，不叫依法行政，叫「官僚舞步」，花時間、燒預算、製造風險，最後只轉出一個笑話，變通方案其實是不通方案，多此一舉，自陷輪迴，花時間、燒預算、製造風險，最後還是原地踏步，避免不了圖利的擔憂。

李四川今接受媒體人黃光芹專訪表示，他從3等公務員做起，至今沒有想過會選舉，他認為做任何事情，都不該是以選舉為出發點，而是關乎這件事情的是非對錯。從張景森的話，也可以看出為何現在沒人願意當公務員，他絕不會說出這樣的話，他也反問張景森，「今天如果市長是你，直接轉移真的嗎？有那麼大魄力？做給我們看嘛」！

他強調，公務員要依法行政，遵守契約也是，規定就在那裡，要移轉地上權就是要按照契約，先前新壽也想轉移契約給另家公司，但市府也不同意，現在如果因為輝達來就放行，那不叫作魄力。

李四川說，他做是從來不是為了選舉，他40幾年公務員生涯看到，台灣最大的問題就是選舉太多，阻礙國家發展、社會進步，每個人都從選舉角度來看事情，而不是探討事件本身的是非對錯、該不該做、合法或違法，這才是公務員要釐清的事情。

