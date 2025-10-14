郝龍斌推動國民黨在中國設辦事處 梁文傑：國人心防、談判力量會被分散

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

國民黨主席候選人郝龍斌召開兩岸政策記者會，提出5項兩岸政策主張，將推動國民黨在中國上海、北京設立辦事處，以「雙城論壇」為基礎推動「兩岸論壇」。陸委會發言人梁文傑今天受訪表示，如果台灣各政黨不能團結一致，自行跟中共方面接觸，甚至要設立辦事處的話，這對台灣而言，不管是國人心防、跟中共談判的力量，都會被分散掉，未必是國人福氣。

郝龍斌聲稱，他要積極推動國民黨在上海、北京設立辦事處。兩岸要多溝通、多交流，增加了解、減少誤解、培養善意，如果沒有一個機構日常性、經常性的協助台商解決問題，溝通交流，並不好。他會尊重在中華民國相關法律規定，把過去台商服務中心的功能提升到更高階層，並非要取代政府的功能。

請繼續往下閱讀...

郝龍斌批評，現在的海基會、海協會基本沒有聯繫，陸委會跟國台辦本來是溝通的橋樑，現在大概只有互罵的機制；透過國民黨內部的安排，甚至有人駐點，盡量了解台商、台生，協助他們解決問題，也能更進一步了解對岸對台灣的看法。「民進黨不做的，國民黨來做，民進黨做不了的，我們全力來做」。

對此，梁文傑出席海基會董監事會議時受訪表示，兩岸之間現在互動往來的困難，都是因為中共方面對於政治前提的堅持，它堅持要台灣承認一些他們想要的東西。如果台灣各個政黨不能團結一致，自行跟中共方面做接觸，甚至要設立辦事處的話，這對台灣整個不管是國人心防，跟中共談判的力量，都會被分散掉，未必是國人的福氣。

梁文傑強調，國民黨過去有個別的個人或團體，經常在對岸號稱幫台商、台灣人解決問題，後來都出現一些弊端或從中謀取利益，這些國人都是有印象。我們認為兩岸之間的協商往來，應該要以官方對官方，這樣才是最佳之道。

對於國民黨要到中國設辦事處是否違反兩岸人民關係條例？梁文傑回應，兩岸條例是規定，除政府對政府外，你要得到政府授權，否則不能從事與公權力有關的活動。如果設立辦事處牽涉到與公權力相關的話，就會有違反兩岸條例的問題。但目前並不知道郝龍斌所提設立辦事處是怎樣的性質，也要看未來要怎麼做，我們才能夠檢視。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法