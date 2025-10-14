中選會6委員遲未提名 卓揆致歉盼10月下旬提名

立法院院會，行政院長桌榮泰備詢。（記者王藝菘攝）

中選會主委李進勇、副主委陳朝建等6名中選會委員任期至11月3日，依法行政院長卓榮泰應於8月提名新任委員，但目前尚未提出。民眾黨立委黃國昌今日質詢關切，行政院何時要將名單送交立法院審議；對此，卓榮泰致歉並承諾會儘快作業，希望在10月下旬提出，也希望立法院儘速安排相關時程。

根據中央選舉委員會組織法規定，主任委員、副主任委員及委員都由行政院院長提名經立法院同意後任命。委員任期為4年，任滿得連任1次。且行政院院長應於委員任滿3個月前，依程序提名任命新任委員。

目前中選會共有10名委員，其中主委李進勇、副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬共6人任期將在今年11月3日屆滿，而李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰共4人已連任1次，依法須提名新任委員。

黃國昌指出，行政院早該在8月3日進行提名，難道視中選會組織法於無物。卓榮泰說明，行政院持續積極物色中選會人選，同時也敦請相關社會公正人士建議，但是考慮到很多現狀，沒有辦法。

黃國昌表示，行政院有各式各樣的行政程序，他理解也尊重，但現在台灣人民都很困惑，行政院很明顯已經違反中選會組織法。卓榮泰致歉表示，因為考慮各方因素，會努力在這個月送出名單。

黃國昌說，「你明確知道違法，有向社會、立法院致歉就好」；對此，卓榮泰再度致歉；黃接著說，希望中選會委員提名名單趕快送來，因為連李進勇都很擔心影響到明年地方選舉的選務工作，不希望這樣的事情發生。卓榮泰承諾，會儘速作業，希望在10月下旬提出，也希望立法院儘速安排相關時程。

民眾黨立委黃國昌。（記者王藝菘攝）

