    首頁 > 政治

    央廣官網被「內賊工程師」換成五星旗 張益贍：涉案駭客和黃國昌有秘密？

    2025/10/14 16:31 即時新聞／綜合報導
    名嘴張益贍。（資料照）

    名嘴張益贍。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批「駭客志工團」。週刊揭露，中央廣播電台9月11日官網遭惡意竄改置放中國五星旗，北檢調查後懷疑內賊所為，查出可能是一名吳姓員工所為，但吳嫌否認犯行並自爆黃國昌曾找他協助查弊，還自稱「黃國昌的人」。對此，名嘴張益贍表示，黃國昌與吳姓工程師合作長達6年，是黃國昌指揮吳姓工程師？還是上面有一隻看不見的手？兩人之間，是否還有不為人知的秘密？

    張益贍在臉書PO文表示，關於「駭客」吳姓工程師的幾個問題，央廣過去是「對匪宣傳」的機構，甚至是負責蒐集「匪情」的重要單位，駭客吳姓工程師為何要放棄高收入的資訊公司去央廣？為何要在央廣網頁放五星旗？除了破壞央廣網頁之外，有無其他央廣相關情資流出？

    張益贍直言，週刊報導，黃國昌和吳姓工程師在2019年就認識，黃與吳姓工程師合作長達6年，是黃國昌指揮吳姓工程師？還是上面有一隻看不見的手？兩人之間，是否還有不為人知的秘密？

