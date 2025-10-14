央廣官網被「內賊工程師」換成五星旗 張益贍：涉案駭客和黃國昌有秘密？

名嘴張益贍。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批「駭客志工團」。週刊揭露，中央廣播電台9月11日官網遭惡意竄改置放中國五星旗，北檢調查後懷疑內賊所為，查出可能是一名吳姓員工所為，但吳嫌否認犯行並自爆黃國昌曾找他協助查弊，還自稱「黃國昌的人」。對此，名嘴張益贍表示，黃國昌與吳姓工程師合作長達6年，是黃國昌指揮吳姓工程師？還是上面有一隻看不見的手？兩人之間，是否還有不為人知的秘密？

張益贍在臉書PO文表示，關於「駭客」吳姓工程師的幾個問題，央廣過去是「對匪宣傳」的機構，甚至是負責蒐集「匪情」的重要單位，駭客吳姓工程師為何要放棄高收入的資訊公司去央廣？為何要在央廣網頁放五星旗？除了破壞央廣網頁之外，有無其他央廣相關情資流出？

請繼續往下閱讀...

張益贍直言，週刊報導，黃國昌和吳姓工程師在2019年就認識，黃與吳姓工程師合作長達6年，是黃國昌指揮吳姓工程師？還是上面有一隻看不見的手？兩人之間，是否還有不為人知的秘密？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法