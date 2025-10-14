被質疑「沒有為國民黨贏過一場選舉」 鄭麗文：每次失敗都成盔甲

國民黨主席候選人鄭麗文。（資料照）

針對台中市長盧秀燕嫡系立委黃健豪昨日批評沒有為國民黨贏過一場選舉，履歷蒼白無力，不適合擔任黨主席，國民黨主席候選人鄭麗文今日上午在臉書發文回應，「非常感謝台中的人情味」，「也感謝委員的指教」，她虛心受教，每一次失敗都會成為自己身上的盔甲，讓她更加強大。

鄭麗文指出，當年銜中央黨部之命到台中大里太平參選區域立委，當時的大里太平選區，因為黨部提名政策的失誤，導致前一屆議員全軍覆沒，從政黨員們各個心存怨懟，現任的從政同志則因司法官司無法參選，當時選區內國民黨一團混亂、派系傾軋，中央、地方都找不到適合的人選，也沒人願意參選，所以一直拖到最後一刻，黨中央才要求她披掛上陣。

鄭麗文表示，當時黨中央並不期待她獲得勝選，地方選區也沒有人相信她會當選，但自己在短短不到6個月的時間內，成功得到所有國民黨地方力量的信任與支持，最後雖因國親分裂未能順利當選，但當時開出的票數仍舊讓所有人刮目相看，甚至被認為是奇蹟出現，同時她也成功幫前總統馬英九在自己的選區開出紅盤。

鄭麗文並透露，自己名字中的「文」字，來自國民黨總理孫文的「文」，因為她與國父是同一天出生，父親幫她取這個名字，就是要讓她永遠記得十次革命的失敗才換得中華民國的創建，中國國民黨是在失敗中堅持茁壯，最後獲得成功的政黨，「我們絕對不會輕視每一次失敗的經驗，更不會忘記每一位同志的付出。」

鄭麗文強調，當年的選舉，自己完成了中央黨部交付的任務，也超出了所有人對她參選的期待，而且她更想說的是，全台灣有非常多的選區、有各種不同的選戰，國民黨不可能在每一個選區、每一次選戰都勝選，如果她當選黨主席，國民黨一定重情重義、對每一位同志相挺到底，尤其是那些願意替國民黨到艱困選區作戰的同志，永遠不忘記他們的付出和努力。

鄭麗文還說，昨夜她到國民黨最艱困選區之一的嘉義縣，和當地的黨員同志們相聚，也表達對他們的感謝，感謝他們在這個本黨已連續在野幾10年的選區，依舊堅守自己的崗位、為國民黨努力耕耘，她向他們承諾，「國民黨不但不會忘記你們，而且麗文會永遠跟你們並肩作戰。」

