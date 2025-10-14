曝與輝達接洽內幕 李四川：一開始最不希望選T17、T18

李四川（左）接受黃光芹（右）專訪。（「匯流新聞網-中午來開匯」提供）

輝達欲入駐北投士林科學園區T17、T18基地，卻卡關地上權屬新光人壽。台北市副市長李四川今（14日）表示，北市府一開始與輝達接洽提供多個方案，但最不希望的就是已經標出地上權的T17、T18；此外他說，輝達也表達，如北市府與新壽解約，未來市府重新設定地上權的條件，都會概括承受。

李四川今接受媒體人黃光芹專訪指出，一開始市府跟輝達接洽提供很多方案，最不希望的就是已經標出去的T17、T18，地上權已經屬於新壽，市府要協調有困難；而先前輝達與新壽簽MOU，新壽與市府協調時，都認為應該依照MOU將地上權移轉給輝達，輝達也認為就是單純商業行為，不過市府的態度是，契約當中載明一定要建物蓋完取得使照後才能移轉地上權，現在直接轉移有違約、圖利的疑慮。

他說，市府為讓輝達進駐也做很多努力，並不是過去幾個月都沒做事，包含在輝達宣布來台北後，每週都有相關會議，也發函內政部，確定T17、T18合意解約後，市府可以直接重新設定地上權給輝達。

在「分手費」方面，市府提出在歸還新壽3年來繳納的32億餘元租金、權利金外，再依據投資報酬率、相關設計成本等約8億元給新壽；但新壽認為太低恐有對股東背信疑慮，應該加入未來50年預期獲利107億元；但這107億元是否包含新壽已繳納的32億元，李四川說，當初只是口頭談，並未說明白。

李四川說，今年3月台新人壽就因為新新併而來文詢問與市府的幾個合作案，南港經貿園區已經完工原則上同意換約；南港轉運站因為工程進度嚴重落後，市府要求提出趕工計畫才同意；T17、T18部分，由於3年來都無實質開發，因此不同意，這時間點在輝達宣布落腳台北的5月之前。

他並提及，先前新壽也曾經想要移轉地上權給另一家公司，市府也因違反契約不同意，現在不可能因為輝達就修改，真正的魄力不是違法，而是敢於擋下該擋的東西。

李四川說，如今中央、各界都認為應該留下輝達，新壽應該趕快提出屬意的金額報給市府，讓市府提報議會來審查；而由於輝達發函中央、地方政府希望10月24日前能找到其它符合條件的地，原則上北市府也希望新壽能在10月24日前提出金額，這樣也不用再找其他地。

