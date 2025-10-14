民進黨點名郝龍斌：不喜歡中共介選？ 先叫藍委撤「開後門」惡法

民進黨今嗆聲，不喜歡中國干預，就別修惡法助長介選。（民進黨提供）

國民黨主席候選人郝龍斌近來批境外勢力介選，「戰鬥藍」召集人趙少康更指控「中共介入黨主席選舉」。對此，民進黨今嗆聲，不喜歡中國干預，就別修惡法助長介選，多位國民黨立委正修訂一系列「惡法」幫中共介選開後門，郝龍斌、鄭麗文等「未來國民黨主席」們應率先表態，公開要求自家立委撤案！

民進黨指出，國民黨趙少康等人指控中共介入國民黨主席選舉，然而，同樣是國民黨，多位立委包含翁曉玲、許宇甄、游顥等人，卻在立法院提案制定、修訂一系列「惡法」，如果這些法案通過，等於幫中共介選開後門，一定會嚴重傷害台灣的民主根基與國家安全。

請繼續往下閱讀...

民進黨羅列，五大惡法包括「不在籍投票法草案」：開放國人「在中國就可以投票」，將會助長中共介選、傷害選舉公正性；「兩岸人民關係條例修正草案」：中配取得身分從6年縮短成4年，將會創造「洗人口」的便利條件，進而改變選民結構！

「衛星廣播電視法修正草案」：為特定紅媒集團鬆綁，降低政府的規範，將讓台灣更加陷入中國認知作戰的威脅；「公民投票法修正草案」：公投綁大選，恐重現2018年的選務混亂，落入中國醜化台灣民主的圈套；「公職人員選舉罷免法修正草案」：將民調禁制期從選前10日縮短成3日，不實民調無法有效澄清，恐影響投票結果！

民進黨表示，中共當局試圖不斷介入台灣選舉，已經是眾所皆知的事實，國內外智庫也反覆示警，甚至國民黨自己本身，都是直接的受害者，立法院民進黨團從去年就不斷提出國安十法，希望強化反制干預、守護民主的能量，可惜卻一再被藍白聯手封殺。

民進黨喊話，誠心呼籲國民黨不要再推「助長中共介選」的惡法了，台灣的民主值得所有政黨一起珍惜，就請郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中等「國民黨未來黨主席」率先表態，公開要求自家立委撤案吧！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法