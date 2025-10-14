為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌被爆吸收駭客竊個資 卓揆：恐涉2法

    2025/10/14 14:10 記者林欣漢／台北報導
    立法院會今進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（左）、法務部長鄭銘謙（右）列席備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院會今進行施政總質詢，行政院長卓榮泰（左）、法務部長鄭銘謙（右）列席備詢。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，今日週刊再爆料還擁有一批駭客志工團，民進黨立委王定宇今日在立法院施政總質詢時痛批，政治人物竟與駭客勾連屬嚴重國安問題。對此，行政院長卓榮泰表示，來看有沒有涉資通安全管理法及國安法疑慮。

    法務部長：已請台北地檢署偵辦

    法務部長鄭銘謙也說，相關行為已觸犯刑法第358、359條的妨害電腦使用罪，最高可處5年以下有期徒刑，已請台北地檢署偵辦；數位發展部長林宜敬則指出，會派員查核，並釐清是否有境外IP介入及駭客的強度。

    數發部長：查核是否有境外IP介入

    民眾黨主席黃國昌被踢爆涉嫌指揮狗仔集團跟監、偷拍政敵多年，且其背後資金及金錢流向成謎，甚至傳出恐來自境外。王定宇指出，他不想聊個案，但日前央廣遭駭案中，首頁被插入五星旗圖樣，經調查發現內部員工吳姓工程師、岳姓主管及黃姓業者涉案，破解並竊取機敏資料，甚至兜售暗網情資。

    王定宇認為，這已經不是單純駭客問題，而是駭客入侵公家機關，這在美國是重罪，FBI會通緝。之前就有中國駭入美國資料庫都屬全球通緝等級，不能掉以輕心，呼籲政府要溯源、查辦及嚇阻。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播