黃國昌被爆吸收駭客竊個資 卓揆：恐涉2法

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，今日週刊再爆料還擁有一批駭客志工團，民進黨立委王定宇今日在立法院施政總質詢時痛批，政治人物竟與駭客勾連屬嚴重國安問題。對此，行政院長卓榮泰表示，來看有沒有涉資通安全管理法及國安法疑慮。

法務部長：已請台北地檢署偵辦

法務部長鄭銘謙也說，相關行為已觸犯刑法第358、359條的妨害電腦使用罪，最高可處5年以下有期徒刑，已請台北地檢署偵辦；數位發展部長林宜敬則指出，會派員查核，並釐清是否有境外IP介入及駭客的強度。

數發部長：查核是否有境外IP介入

民眾黨主席黃國昌被踢爆涉嫌指揮狗仔集團跟監、偷拍政敵多年，且其背後資金及金錢流向成謎，甚至傳出恐來自境外。王定宇指出，他不想聊個案，但日前央廣遭駭案中，首頁被插入五星旗圖樣，經調查發現內部員工吳姓工程師、岳姓主管及黃姓業者涉案，破解並竊取機敏資料，甚至兜售暗網情資。

王定宇認為，這已經不是單純駭客問題，而是駭客入侵公家機關，這在美國是重罪，FBI會通緝。之前就有中國駭入美國資料庫都屬全球通緝等級，不能掉以輕心，呼籲政府要溯源、查辦及嚇阻。

