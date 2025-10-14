南投建縣首辦雙十焰火「落漆」 議員要求檢討建立SOP

南投建縣首辦雙十節焰火施放，部份民眾不但只看到一片迷溕煙雲，且現現煙霧瀰漫。（謝姓民眾提供）

南投建縣首辦雙十節國慶焰火，但因施放焰火效果不佳，許多民眾只看到一片迷濛煙雲且煙霧瀰漫，加上等候接駁車時間太久，怨聲載道，林庭秝等多位議員今（14日）在議會質詢時要求縣府針對此次雙十焰火缺失檢討改善，並建立一套完善的SOP，作為未來舉辦類似大型活動的依據，以及提供給下屆承辦雙十焰火縣市借鏡。

林庭秝表示，環保意識抬頭，焰火有無煙及低煙，但此次雙十焰火煙太大，當初施放地點、高度及發數是否由縣府主導？以及接駁動線、量能規劃事先有無做過壓力測試？

沈夙崢指出，此次雙十焰火，許多民眾按照官方建議觀賞點前往看焰火卻相當失望，交通部也專案補助1300萬元執行交通疏運計畫，但接駁仍民怨四起，縣府務必做跨局處檢討。

林儒暘則表示，焰火施放效果與風向及觀賞位置有關，交通疏運接駁問題則凸顯南投大眾運輸不足。

張婉慈說，縣府舉辦大型活動，通行證發放應多與地方溝通，避免影響居民出入。

林芳伃、林憶如、陳淑惠認為，雙十焰火雖有值得檢討地方，但舉辦大型活動可行銷南投，創造城市光榮感，也有助縣府團隊精神養成，並將優缺點提供給下屆主辦雙十焰火的縣市借鏡。

縣府民政處長林琦瑜答詢說，雙十焰火施放地貓羅溪畔為結合茶博由縣府選定，施發點、焰火規格及布彈高度等則由軍備局決定，縣府總動員並動用上萬志工協勤全力以赴，對於議員提出的相關缺失，縣府將虛心檢討改進。

南投雙十焰火活動交通接駁引發民怨，議員促檢討改進。（民眾提供）

南投雙十焰火施放，民眾若選對地點，仍可拍出不錯焰火畫面。（南投縣政府提供）

