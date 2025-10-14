花蓮官員退中央救災群組 周軒爆料：「處長級」帶頭退群還撂話！

季連成（圖中）要求退群者重新入群。（記者洪臣宏攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流釀成災大災情，傳出昨晚發生縣府官員直接退出救災協調專案群組事件，引發中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成不滿，質問「怎能說退就退？」並要求退群者重新入群。政治工作者周軒對此爆料，已經給花蓮縣政府一點面子了，「我們收到的訊息可是非常明確，是處長級的帶頭退出相關的工作群組」，他更指出，該帶頭者還撂話：「以後有任何行政指導，請以正式公文或會議傳達」。

周軒今日在臉書發文表示，早上花蓮救災記者會，有記者問及是否有花蓮縣府人員退出工作群組一事？對此，花蓮縣政府行研處長陳建村回答，有部會反映有退群組的現象，請容許他事後了解。而季連成則直接開罵：「你回去叫（他們）繼續加入不就好了？現在在救災的過程怎麼可以隨便退出群組呢？這樣中央協調工作就有問題，我覺得心態可議！我希望是誤按！」

周軒表示，大家是還給花蓮縣政府一點面子，「我們收到的訊息可是非常明確，是處長級的帶頭退出相關的工作群組」，周軒還表示，該名帶頭者還撂話：「以後有任何行政指導，請以正式公文或會議傳達。」

周軒表示，詳細的截圖就不丟出來了，畢竟中央地方為了花蓮的災情，還是要一起合作的，今天季連成已經下指示該加群組的通通加回去，「我們就觀察看看花蓮縣政府的相關人士，有沒有加回去吧。」

