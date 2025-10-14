打臉造謠者！陰離子界面活性劑非清潔劑 農業部忙闢謠

近期部分人士指烏山頭水庫水質多次驗出陰離子界面活性劑，指出這就是清潔劑，農業部今（14日）指出，陰離子界面活性劑是環境常見微量成分，來源可能是來自水庫中的藻類與水生植物代謝物等，檢驗出的數據都遠低於灌溉用水的基準值。

烏山頭水庫水面設置部分光電板，雖然是用清水沖洗，但仍擋不住部分有心人士的造謠，部分人士指烏山頭水庫的水質檢測多次驗出陰離子界面活性劑，並據此表示這就是使用清潔劑清潔光電板的證據，農業部農田水利署副署長陳衍源表示，這些人士拿出的水質檢測是灌溉用水，非民生飲用水，並指出陰離子界面活性劑環境中常見的微量成分，水庫的陰離子界面活性劑的主要來源可能包括藻類與水生植物代謝物、動植物遺體與有機物分解等。

陳衍源進一步指出，農水署都會檢驗灌溉用水，歷次檢測結果值不是未檢出，就是每公升僅檢驗到0.07毫克，遠低於「灌溉用水」的基準值每公升5毫克的標準，另依照環境部所訂飲用水水質標準最大容許值為每公升0.5毫克，水體檢測出測值係屬於一般環境背景濃度，並非污染異常現象。

農業部也指出，依自來水公司今年第2季的水質檢測顯示，烏山頭淨水場陰離子界面活性劑（mg/L）測值是ND，亦即「未檢出」（Not Detected），更是遠遠低於最大限值每公升0.5毫克。

農業部重申，烏山頭設置光電清洗是使用「清水｣，並未使用清潔劑，農業部農田水利署嘉南管理處密切監督廠商確實執行清洗作業，以確保不影響水庫水質。

