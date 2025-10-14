為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮救災縣府退群、中國網軍疑介入藍營選舉 林秉宥示警：譁變上演中

    2025/10/14 14:13 即時新聞／綜合報導
    中央災害應變中心前進協調所今早舉行第39次工作會報後記者會，對於媒體提問縣府官員退救災專案群組的問題，縣府行研處回應說行政院政委、總協調官季連成要求還在救災期間，怎麼可以說退群就退。（記者洪臣宏攝）

    中央災害應變中心前進協調所今早舉行第39次工作會報後記者會，對於媒體提問縣府官員退救災專案群組的問題，縣府行研處回應說行政院政委、總協調官季連成要求還在救災期間，怎麼可以說退群就退。（記者洪臣宏攝）

    花蓮光復鄉日前遭洪災重創，災後復原工作仍持續進行中，縣府卻爆出集體退出與中央協調的工作群組，引發外界譁然。同時，國民黨主席選舉還傳出疑似遭中國網軍介入操作。對此，民進黨新北市議員林秉宥今（14）日痛批，地方政府拒絕中央協調等同「拒絕救災」，而藍營內部受境外勢力滲透的現象，與戰前政治氛圍如出一轍。

    林秉宥在臉書發文表示，「沒想到自己活著看到歷史名詞即刻上演中：譁變。」 他點名兩起事件，其一為花蓮縣政府民政處官員集體退出救災協調群組，並與中央及鄉公所中斷聯繫，要求一切行政往來改以公文辦理；其二則是南投縣副議長潘一全放話稱，「若郝龍斌當選黨主席就退黨」，顯示黨內矛盾持續擴大。

    林秉宥強調，地方政府在重大災害時拒絕中央協調機制，形同放任下轄單位「自生自滅」，這等於是拒絕執行救災任務。他並警告，在野黨內選舉若遭到境外認知作戰滲透、扶植代理人，「這跟烏俄開戰前的氣氛，不知有幾分相似？」

    相關新聞請見︰

    花蓮縣府官員退中央救災聯繫群組 網評：是要「叛變」了嗎？

    國民黨主席之爭 投縣副議長潘一全：郝龍斌當選就退黨

    國民黨主席6位登記參選人，張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文以及卓伯源。（記者李惠洲攝）

    國民黨主席6位登記參選人，張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文以及卓伯源。（記者李惠洲攝）

