    首頁 > 政治

    傳美國萊克多巴胺豬肉殘留量擬放寬 柳采葳籲北市府強化稽查人力

    2025/10/14 13:35 記者蔡愷恆／台北報導
    北市衛生局與聯醫今在台北市議會警政衛生委員會報告今年上半年業務報告。（記者蔡愷恆攝）

    台美關稅仍在談判中，日前傳出過程提及萊克多巴胺豬肉殘留量可能放寬。台北市議員柳采葳今（14）向衛生局了解篩檢、稽查萊克多巴胺豬肉人力是否足夠，並呼籲在美台關稅談判後，「如有犧牲食安，進口美國豬肉標示不清的情形，衛生局應成立專案處理。」台北市衛生局說明，現在職稽查人員共有78位，原額84位，目前人力尚可。

    柳采葳表示，從她擔任議員以來，衛生局給她的訊息是，篩檢、稽查人力一直不夠。衛生局稽查科科長李慧芝說明，去年因應食安事件，市府有增聘33位稽查人力，原額84人，現在在職人員共有78位，持續招聘中，目前人力尚可。

    柳采葳問，若將來對豬肉標示有所退讓，人力不足情形是否會增加衛生局負擔。李慧芝回應，如果標示不清，確實會花費比較多心力。

    台北市衛生局長黃建華補充，現在稽查人力尚未補滿，但目前同仁有一定加班時數，可維持目前穩定工作量，可是食安經常有一些動態或是大案件，尤其在假日，人力就會有比較捉襟見肘的現象。他也說明，現場若是遇到標示不清，衛生局人員可以即時採取措施或是下架。

    柳采葳建議，台美關稅談判若在食安讓步、犧牲食安，衛生局應該要有專案處理。台北市衛生局則回應，萊克多巴胺豬肉已是衛生局例行性稽查項目。

