國民黨主席選舉保持中立 中市民政局長：盧秀燕未支持任何人

國民黨主席選舉18日投票，「藍營一姊」台中市長盧秀燕迄今未表態支持對象，台中市國民黨市議員蘇柏興今在議會質詢時，指出坊間不少人假藉盧秀燕名義稱支持某候選人，要求「第一大局」民政局長吳世瑋說清楚，是否動用行政及民政系統支持特定候選人；吳世瑋強調，「市長沒有支持任一候選人」，絕未動員區公所支持特定人選，並要求保持中立。

國民黨主席選舉倒數計時，選情白熱化，盧秀燕支持傾向備受矚目，但她除逐一跟6名黨主席候選人到台中嚐小吃餐敘外，未正式表態支持對象，引發外界好奇。

蘇柏興今在議會民政質詢時指出，盧秀燕兩任市長任期明年屆滿，廣獲肯定，本來很多人期待這次國民黨主席選舉她能出來選，但她考慮後，又有幕僚獻策認為不選黨主席，未來才有機會直攻大位，決定不參選。

他說，黨主席週六即將投票，很多人假藉盧秀燕名義稱支持某候選人，甚至還有號稱「市長的兒子」在地方要支持某候選人，他詢問跟盧秀燕打過重要選戰的重要幕僚吳世瑋，有沒有宣佈行政系統及各區公所動員支持特定人選。

吳世瑋說，他自己雖是國民黨員、有自己的意見，但黨主席選舉畢竟是國民黨內部的事，「絕未動用區公所支持特定候選人」。

蘇柏興強調，他在議會質詢就是藉機澄清，讓外界知道盧秀燕在這次黨主席選舉是中立態度，每位候選人很優秀，誰關注台中市、能替台中市做事就會讓他有機會，因選舉只剩幾天，時值選情緊張之際，市府團隊務必要堅持到最後，無論誰當選均是黨內的人。

吳世瑋則對著在場所有各區區長，再度重申，「市長沒有支持任一候選人」，要求持中立態度。

