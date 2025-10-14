國民黨魁戰悶燒！盧秀燕子弟兵「挺郝批鄭」 鄭麗文：謝謝指教

對於台中市長盧秀燕子弟兵、立委黃建豪公開批評，國民黨主席候選人鄭麗文14日受訪回應，「謝謝委員的指教」，強調自己有非常完整的黨務、選務及輔選經驗。（記者鄭淑婷攝）

國民黨主席選舉進入最後倒數，台中市長盧秀燕雖未參選，但其「嫡系」台中區域立委黃建豪卻發文公開力挺候選人郝龍斌，並批另一候選人鄭麗文「履歷蒼白無力」；鄭麗文今（14）日到桃園市議會拜會議長邱奕勝及國民黨團，會後受訪表示，「謝謝委員的指教」，希望黨內選舉都是君子之爭，各自支持各自希望當選的候選人，並強調她有非常完整的黨務及選務經驗以及更豐沛的輔選經驗。

鄭麗文提到，她擔任過黨發言人、文傳會主委、副秘書長、政策會副執行長及兩屆不分區立委，輔選經驗更是豐沛，當年她被派到台中大里太平最艱困的選區選舉，沒有人看好，但最後還是交出漂亮的成績單，成功整合當地所有國民黨派系，只是可惜當時國、親分裂，導致她無法順利當選，不過，這也讓她們知道黨內的團結、在野的團結更重要。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示：「不是每個選區國民黨都能勝選，對於艱困選區願意幫國民黨打仗的同志，國民黨都不會忘記你們，永遠做你們的後盾、永遠跟艱困選區的所有黨員同志站在一起共同努力。」

此外，郝龍斌昨日在臉書發文，分別感謝其他5名競爭對手，其中提到「謝謝鄭麗文女士給我的當頭棒喝」；鄭麗文今天對此回應表示，她跟郝龍斌已認識多年，郝龍斌應該早就很熟悉她的人格特質，她也曾幫郝龍斌輔選過，大家一路走來都是「一家人、一個團隊」，希望整個選舉過程，能夠展現國民黨團結的民主風度，選舉之後大家更能站在一起，未來的仗還會更艱辛、未來的挑戰還會更嚴峻，所有的同志都期待國民黨能展現團結、贏得勝選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法