讓台南成為育兒友善城市 陳亭妃：8年前就提「教育十現美景」

立委陳亭妃提出「教育十現美景」政見，打造安心托育與完整教育環境。（陳亭妃提供）

積極爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲，今日提出三大育兒福利政策；這場初選戰的對手立委陳亭妃也提出「教育十現美景」政見，期許打造安心托育與完整教育環境，讓孩子贏在起跑點、家長放心打拚，讓台南成為真正的「育兒友善城市」。

陳亭妃表示，早在8年前就率先提出以「教育十現美景」為主軸的政見，從幼兒照護、托育環境到教育制度完整改革，逐步推動台南在全國教育版圖中脫穎而出。

陳亭妃指出，托育與教育政策的核心在於「讓家長能安心、讓孩子能茁壯」。8年來，她舉辦過無數場親子活動，親自聆聽爸爸媽媽、阿公阿嬤照顧孩子的實際心聲，也針對中央與地方制度的不足，積極督促政府補足缺口。「不只是協助年輕家庭和長輩照顧幼兒，更重要的是讓孩子具備競爭力，能接軌國際、看見未來。」

「教育十現美景」願景，陳亭妃提出教育藍圖，從「12年國教點亮台南府城」突顯地方文化自信、到「翻轉教育培育創新學子」強化國際與英語教育；從「寶貝Baby幸福家庭在台南」推動公私立幼托整合與課後托育、到「Good少年仔市長是姐姐」照顧弱勢與資優學生、落實校園公平正義。這些政見都圍繞著同一個核心—讓孩子在安全、快樂、有競爭力的環境中成長。

陳亭妃強調，孩子是城市的未來，教育是國家的根基。「我希望透過具體政策，讓台南的孩子贏在起跑點，為下一代營造更美好的學習與生活環境，也讓家長不再為托育煩惱、能安心工作。」她會持續傾聽、繼續推動，讓台南成為真正的「育兒友善城市」，讓每個孩子都能在愛與關懷中長大。

