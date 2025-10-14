為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文拜會桃園市議會 議長邱奕勝提前發文表態「堅定支持」

    2025/10/14 13:14 記者鄭淑婷／桃園報導
    國民黨主席候選人鄭麗文（中）14日拜會桃園市議會議長邱奕勝（右），左為副議長李曉鐘。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文（中）14日拜會桃園市議會議長邱奕勝（右），左為副議長李曉鐘。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文今（14）日拜會桃園市議長邱奕勝，邱奕勝率黨團議員一字排開迎接，並送上蒜頭、粽子祝福鄭麗文「凍蒜、包中」，邱奕勝在鄭麗文到訪前，在臉書發文表態支持並喊話「支持5號鄭麗文！一起努力改變國民黨，迎回我們的國家未來」，鄭麗文表示，桃園團隊接連在地方、中央選舉，展現的團結、成功整合地方，都是中國國民黨要學習的地方，她的參選更要宣示國民黨要振衰起敝、重新出發，一定會加油並完成政黨輪替的神聖使命。

    邱奕勝發文指出，「鄭麗文用行動證明她有勇氣改革、有能力帶領國民黨重新出發，她堅定信念、勇於承擔，讓藍軍團結、讓人民看見希望」，他在致詞時則提到，鄭麗文來到桃園市議會，這裡是最接近民意、最接地氣的地方，期盼鄭麗文能夠把桃園市民的期許，未來帶到黨中央落實，照顧桃園市民的福祉。

    鄭麗文表示，很榮幸在黨主席選舉倒數的關鍵時刻，感受到桃園市議會的高度溫暖及熱情，在過去這幾年，桃園市國民黨團隊打出漂亮且亮麗的成績單，不管是地方、中央選舉甚至是公投，每一場戰役都展現桃園高度的團結及戰力，中國國民黨除了要感謝桃園團隊，桃園團隊所展現的團結、成功整合地方，在議長的領導下整齊對外的戰力，這是國民黨要學習努力的地方。

    鄭麗文表示，再者，桃園在六都中是台灣最重要的門戶，桃園的建設、發展及軟實力帶動整個台灣，議長代表整個議會關心桃園人民的福祉，正是高度展現中國國民黨的精神，因為國民黨就應該是個為人民服務、重視基層，以及幫老百姓拚經濟、建設、和平的政黨，這是她參選主席最重要的自我期許，她知道肩上的責任非常重大，看到桃園堅強的國民黨陣容，就再次燃起了信心與決心，絕對不會辜負全台灣對國民黨的高度期待。

    國民黨主席候選人鄭麗文14日拜會桃園市議會議長邱奕勝。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文14日拜會桃園市議會議長邱奕勝。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團，黨團議員送上蒜頭、粽子象徵「凍蒜、包中」。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團，黨團議員送上蒜頭、粽子象徵「凍蒜、包中」。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文拜會桃園市議會國民黨團。（記者鄭淑婷攝）

    
    
