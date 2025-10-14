超慘！趙少康發文「為何挺郝」 秒遭藍支持者灌爆嗆「內鬥藍」

國民黨主席選舉白熱化，中廣前董事長趙少康公佈中國及境外網攻具體數字，呼籲國安單位介入調查。（記者林正堃攝）

國民黨主席參選人郝龍斌日前爆料，指國民黨主席選舉遭中共介入；「戰鬥藍」發起人趙少康隨即召開記者會，出示遭攻擊證據，正告中共勿介入選舉。不少國民黨支持者不滿，指趙少康此舉無疑是讓綠營「撿到槍」。趙少康今日發文，表明自己挺郝龍斌的原因，文章才發出沒多久，立刻遭上千則留言灌爆，還有網友批他從「戰鬥藍」變成「內鬥藍」。

趙少康今日在臉書發文自曝「挺郝原因」，除了細數郝龍斌過去政績之外，趙少康還大讚，「我看過很多政治人物，像郝龍斌這樣一路走來始終如一、不貪不取、保持初衷的人真的不多，你不要以為這很容易，我知道，這真的很不容易！」趙少康最後也提到，這次國民黨主席六個參選人各有各的優點，有幾位也是他多年朋友，但他還是相信在這個時候，郝龍斌是最適合的黨主席。

請繼續往下閱讀...

然而，不少國民黨支持者仍舊對趙少康批評中國介入選舉一事感到不滿，該文貼出才幾個小時，立刻有上千則留言灌爆，有網友表示：「這些話你早說還能搏些好感，前幾天搞些什麼對岸介選莫須有瞎扯淡，已經讓藍營支持者尤其是年輕人越來越厭棄二位了！「為什麼要抹紅自家人？」

其他網友也紛紛留言大罵：「支持鄭麗文」、「下架老籃男」、「戰鬥藍成內鬥藍？」、「非要搞到晚節不保！」、「抹紅自己同志也是神奇」、「內鬥內行，不會支持這種候選人」、「晚節不保 荒腔走板」、「多年好朋友，你還抹紅？」、「就算他很好，也被你變成不好」、「這次我們對你很失望」、「第一次對趙先生感到失望」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法