    首頁 > 政治

    台中減班休假全國居首 民進黨議員要求中市府要掌握未通報黑數

    2025/10/14 12:58 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨多位議員要求市府要注意減班休假黑數。（記者蘇金鳳攝）

    美國對台課徵對等關稅影響，民進黨中市議員張芬郁表示，根據勞動部統計，截至10月初，台中市就有117家、2,598名勞工受影響，占比約三分之一，全台之首，但是台中市在各項政策補助的申請率明顯偏低，其中「雇用安定措施」申請率僅15.4%、「再充電計畫」申請率2.5%，顯示勞工局推行力道不足，更呼籲勞工局應積極去掌握未通報黑數。

    勞工局長林淑媛表示，會加強企業宣導，同時也會持續協助勞工申請補助，以維持日常生計。另外，若勞工有任何安定就業措施補助申請問題，可以直撥勞動部勞動力發展署客服專線 0800-777888。

    台灣受美國關稅影響已出現，減班休假增加，民進黨市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤今天在市議會要求市府要有因應措施。

    張芬郁指出，目前全國共有310家廠商、7755名勞工實施減班休息，勞動部長洪申翰日前表示，目前全國在減班休息通報上，仍存在黑數，但相關補助需要有名單才能受理申請與核發，若企業未如實申報，勞工將無法得到政府任何補助，她要求勞工局應主動掌握未通報企業狀況。

    張芬郁強調，中央推出多項安定就業措施，但台中市的申請成效卻明顯偏低，要求市府要多宣傳。

    市議員陳雅惠則指出，受美國調高關稅影響，不少台中市勞工被迫減班休息，市府雖推出「減班休息補助」方案，但勞工抱怨申請門檻高、流程繁雜，根本是「看得到吃不到」。

    相關新聞
    政治今日熱門
    熱門推播