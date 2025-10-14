賴清德總統台中拜訪百歲人瑞陳活森讚他天天跑步「像電影阿甘一樣」

賴總統、盧秀燕與何欣純訪台中百歲人瑞陳活森，聽取養生秘訣。（台中市議員陳雅惠提供）

總統賴清德上午11時造訪台中南區人瑞陳活森（100歲），台中市長盧秀燕、民進黨立委何欣純陪同，陳活森傳授打拳防身術，賴清德誇陳老「像電影阿甘正傳一樣的跑步」，還提前贈送九九重陽節禮物，據民進黨市議員陳雅惠等人轉述，陳老先生每天起床空腹要先喝一杯養生油，潤滑消化腸胃，還會去附近公園走好幾圈。

賴總統上午趕往長春里愛國街透天厝探訪陳活森，陳老育有3子2女、10多個內外孫，五代同堂相當幸福，賴總統與陳老坐在客廳沙發，暢談陳老年輕時當氣功及太極拳師父，還有經營貨運事業過往。

請繼續往下閱讀...

台中南區長春里里長林姍汝說，陳老只吃「原型食物」（未經或僅少量加工的天然食物），也愛打氣功幾乎沒生病，因出生時晚報兩年歲數，實際是102歲人瑞了，在旁的南區公所幹部說，陳老每天起床空腹要先喝一杯養生油，潤滑消化腸胃，還會去附近公園走好幾圈，

林姍汝表示，陳老對面住鄰長周開齊（97歲）是全台中最高齡鄰長，周開齊是前行政院長毛治國親舅舅，長春里百歲人瑞超過3人「真的很長春」。

百歲人瑞陳活森（左2）傳授防身術。（台中市議員陳雅惠提供）

台中市長盧秀燕（左）及民進黨立委何欣純（右）陪陳活森聊天。（記者黃旭磊攝）

