    政治

    傅崐萁拿災防法為花蓮縣府卸責 沈伯洋批︰「連法條都不會看」

    2025/10/14 13:05 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋舉「颱風停班課」為例，概述中央與地方的職責分配，並批評傅崐萁：「連法條都不會看的人來當立法委員，實在令人難以想像，還是國民黨黨團總召。」（資料照）

    立法院內政委員會昨（13日）進行馬太鞍堰塞湖災情救災專案報告，國民黨總召傅崐萁在質詢過程引述「災害防救法」第10條聲稱，撤離執行單位為鄉鎮市區公所，望各界「別再栽贓花蓮縣政府」。民進黨立委沈伯洋舉「颱風停班課」為例，概述中央與地方的職責分配，並批評傅崐萁：「連法條都不會看的人來當立法委員，實在令人難以想像，還是國民黨黨團總召。」

    沈伯洋表示，颱風時看縣市首長有沒有宣布停班停課是很多人從小到大的經驗，中央的職責是針對專業與監測，發佈颱風警報；地方政府的職責，是針對各縣市狀況，決定是否停班停課；學校跟公司，就是看縣政府決定之後，再向下執行。沈伯洋認為，這應該是全台灣都懂的道理，全台灣也都知道要等縣市政府決定，但只有一個人不懂，「他的名字叫做傅崐萁」。

    沈伯洋提到，依照傅崐萁對法條（災害防救法第八條）的理解，所有的災害在中央發佈警報之後，鄉鎮公所要負責撤離，但中間完全沒有花蓮縣政府的事。

    沈伯洋質疑：「連法條都不會看的人來當立法委員，實在令人難以想像，還是國民黨黨團總召。」隨後沈則諷刺：「不過看到涉及偷拍、跟監、養駭客、護航個案的立法委員也可以繼續開不知所云的記者會，好像也沒那麼意外了。」

    沈伯洋提到，2022年他一直提醒大家，縣市首長的一個重要職責就是防災體系，望大家慎選，結果被罵超慘；當時他還在同一篇專訪中談到中國怎麼建立YT影響台灣選舉，然後趙少康到這個禮拜才知道。

    沈伯洋強調，近幾年來，內政部提出很多訓練以及加強民防救災體系的方案，無奈去年預算幾乎全數被擋，而阻擋的這些人，依舊在救災過程當中操作政治、撇清責任。這也讓沈伯洋無奈地說：「台灣人是在跟時間賽跑。」

