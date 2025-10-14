憲法法庭停擺 王興煥籲：大法官審「10人門檻」條文是否違憲

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

藍白日前強推《憲訴法》提高司法院大法官評議門檻至10人，並兩度封殺人事案，導致憲法法庭實質癱瘓。台灣基進黨主席王興煥今直言，「若藍白明訂女性不得擔任大法官，女性大法官難道要辭職維護憲政秩序嗎？」呼籲憲法法庭應依司法自主性、憲政忠誠原則，拒絕被違憲條文綁架，大法官應以「憲法法庭自救」為出發，啟動釋憲程序，審查10人門檻條文本身是否違憲。

王興煥指出，日前楊惠欽、蔡宗珍和朱富美三位大法官發出聲明，指新修正《憲法訴訟法》為現行有效之法律規定，大法官審理案件，自應受其拘束，無權恣意不適用，意即因現任大法官僅餘8人，無法達到最低評議人數10人門檻。

王興煥批評，三位大法官的「形式拘束說」等同宣告憲法法庭自廢武功，任由立法權操控司法獨立，憲法法庭如今的困境是藍白主導的立法院一手造成，藍白兩黨兩度封殺總統提名的大法官人選，同時強行修法規定「評議人數不得低於10人」，這是蓄意癱瘓憲法法庭的違憲操作。

他認為，具有癱瘓違憲審查制度危險的法律，在適用於憲法法庭之間，本身就應該先通過違憲審查，否則，若立法院通過「違憲審查就此廢除，本法立即生效」之法律，大法官也要受其約束並自行解散嗎？

王興煥質疑，憲法法庭評議門檻的前提應該是大法官的人數充足時，才能啟動，而藍白故意設下的「自始、客觀、絕對不能」的門檻設計，形同以性別、種族等不可改變的特徵作為排除標準，違反憲法審查的基本邏輯，「若藍白修改憲法訴訟法明訂女性不得擔任大法官，女性大法官難道要辭職維護憲政秩序嗎？」

王興煥強調，無論大法官之間對於《憲法訴訟法》對憲法法庭之拘束力的法理見解有何衝突，大法官都應該就憲法法庭被實質凍結的憲政危機，提出共識聲明，他強調，憲法法庭的職責是解決憲政爭議，當憲法法庭能否進行評議成為爭議時，大法官不能迴避。

