外交部著手開發特色禮品贈與外賓 台北賓館修復工程明年開工

外交部秘書處處長陳錦玲今日於例行記者會說明外交部「品牌識別優化工程」相關事務。（記者黃靖媗攝）

外交部正在進行「品牌識別優化工程」，外交部秘書處處長陳錦玲今日表示，外交部將進行贈與外賓的特色禮品開發工作，並優先完善外交部接待外賓的空間，另外，台北賓館修復工程預計於明年開工、工期3年。

陳錦玲今日於外交部例行記者會表示，秘書處在「品牌識別優化工程」中負責外交部大樓的空間完善及特色禮品開發工作，期待為歷史建築帶來新意，展現台灣多元文化樣貌、自由民主價值及科技創新的優勢，提升台灣的國際識別度，讓世界一眼就能辨識台灣。

陳錦玲指出，目前已經分別由部長林佳龍，及政務次長吳志中、陳明祺召集主持各專家小組會議，邀請部外美學、建築專家、教授、設計師參與及提供建言。

為支持友邦產業發展，陳錦玲指出，外交部一樓員工交誼廳也開始引進友邦瓜地馬拉的花神精品咖啡豆，讓外交部同仁及來訪賓客有機會品嚐友邦的優質特產，展現支持與友邦共創經濟繁榮的決心，實踐總合外交、榮邦計畫。

台北賓館整修部分，陳錦玲也說明，台北賓館四周圍牆歷經百年，目前有傾斜現象，需要進行修復，以維護古蹟完整及公共安全，由於北賓是國定古蹟，各項修復工程都需要依古蹟保存相關規定嚴謹進行，目前圍牆修復工作已由中國科技大學團隊撰擬修復計畫，送交文化部文化資產局審議。

陳錦玲進一步指出，待文化資產局審議通過後，將進行施工廠商招標工作，預計於明年開工、工期3年，希望施工期間不會影響北賓室內舉行的各項活動，以及每月開放民眾參觀的計畫，屆時外交部將審慎評估。

