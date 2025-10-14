民進黨台南市長初選戰 林俊憲再拋托育3大福利政策

爭取民進黨台南市長提名的立委林俊憲14日提出3大托育新政策，喊出打造「最溫暖育兒城市」。（記者王姝琇攝）

立委林俊憲爭取民進黨台南市長提名，持續以政策說明回應市民期待。為讓爸媽們「生得起、顧得好、育兒不煩惱」，他今主張，保母補助每月加碼2000元、學齡前幼兒園學費再補助1000元，增設夜托與臨托據點。

林俊憲指出，許多父母因托育費用高昂而延後生育或選擇辭職帶小孩。為了讓年輕爸媽「敢生也能養」，他主張將2歲前托嬰及保母補助每月加碼2000元，協助家長減輕自付負擔。

而許多家庭在孩子進入幼兒園後，同樣面臨巨大學費開銷壓力，尤其非公立園所費用落差大，常讓家長感到吃力，也提出學齡前幼兒每月學費加碼補助1000元，讓公立幼兒園全面免費，非公立園所家庭也能受惠，縮小公私立落差， 實質降低育兒開銷，讓每個家庭都能負擔得起。

此外，林俊憲也指出，許多家長白天忙於工作、夜晚仍需照顧幼兒，現行制度難以完全涵蓋多元需求，他規劃增設夜托與臨托據點，目標打造24小時托育服務，滿足輪班與夜班家長的需求，預計在全市37行政區全面布建據點，希望透過增加夜托及臨托的數量，讓爸媽無論白天或深夜，都能安心托育、放心工作。

林俊憲強調，托育服務不僅是社會福利，更是城市競爭力的一環。當父母能安心工作，孩子能快樂成長，就是台南最好的城市幸福指標。他說，讓爸媽放心上班、孩子開心成長，這就是我最想看到的台南日常；未來將持續推動托育政策升級，讓年輕家庭不再被育兒壓力綁住，真正實現「托育更便利、補助更給力」，讓台南成為全台最幸福的育兒城市。

林俊憲也提及，近幾年南科、沙崙智慧科學城帶動台南產業發展，許多年輕人都到台南工作，但戶籍都沒遷到台南，也使得台南的出生率趕不上死亡率。林俊憲詢問部分年輕人，他們回答是台南的福利比不上新北市、台北市、桃園市。他認為，台南必須提升福利，減輕年輕人負擔，讓年輕人願意結婚、願意生、願意養。

