黃國昌被爆收駭客養狗仔 潘俊霖：這就是第五縱隊！

民眾黨立委黃國昌質詢。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，今日週刊再爆料還擁有一批駭客志工團。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，跟監、偷拍、網路駭客，怎麼有一種恐懼的感覺！這不就是大家一直提醒彼此的第五縱隊？

潘俊霖在臉書PO文表示，知情人士透露日前一項檢調人事遭暗網披露，就是這一群人所為，本刊取得黃國昌與駭客的對話截圖，顯示黃除了組狗仔集團偷拍政敵外，還吸收有電腦專長的工程人員扮駭客竊取個資，黃所涉的醜聞風暴持續擴大，他並舉臉書粉專「鬼針草聯隊」為例，說這個由死忠蔥粉組成的網路社團，每天都會在網路搜尋不利黃國昌的言論，還肉搜原始貼文者個資，替黃出氣。

潘俊霖指出，像是最近藝人劉香君老公，台灣資深製作人李能謙被揪出扮演智障小草搞民眾黨，就是被在網路海巡的蔥粉抓包，將資料交給黃國昌助理鄭凱燁，再由黃的駭客集團侵入戶政單位查出李的背景等個資，最後找人將資料交給檢調單位，一條龍作業替黃掃除黑粉。

潘俊霖直言，跟監、偷拍、網路駭客，他怎麼有一種恐懼的感覺！這不就是大家一直提醒彼此的第五縱隊？

