想選藍黨魁？鄭麗文昔被蘇貞昌嗆「不要臉」影片再爆紅

鄭麗文（圖右）在立院質詢前行政院長蘇貞昌（圖中）時，被蘇貞昌嗆爆「不像妳一樣不要臉」、「還拜託我去給妳站台、助選」。（資料照）

國民黨黨主席選舉進入倒數，候選人郝龍斌及「戰鬥藍」發起人趙少康近日指稱選舉遭中國介入，引發各界爭論，其中，另一候選人鄭麗文被認為是境外攻擊最大受益者。有網友翻出鄭麗文過去擔任立委質詢前行政院長蘇貞昌的影片，當場被蘇貞昌反嗆「不像妳一樣袂見笑（不要臉）」、「還拜託我去給妳站台、助選」，再度引發熱議。

粉專「打馬悍將粉絲團」昨日貼出這段舊影片。鄭麗文當時質詢蘇貞昌，質疑若中國攻台，蘇貞昌、前總統蔡英文會第一個投降。結果引發蘇貞昌大罵：「不會像妳一樣袂見笑啦。」蘇貞昌還繼續罵，「不會像妳們那麼丟臉」、「當時還要拜託我去給妳助選，還丟臉」、「還要我拉著妳的手喊『凍蒜』，我深覺丟臉」、「還要拜託我去給妳站台助選，我深感丟臉」。

舊聞重發引發熱議，不到24小時已有高達20萬次以上觀看，近1000則留言。網友也紛紛表示：「標準的政治變色龍」、「她背骨也不是第一次了」、「背骨到當選國民黨主席可以說嘴很久了，國民黨也太不挑了」、「蘇院長講得很清楚」、「背骨還那麼大聲」、「鄭麗文第一個投降不要險」。

