二屆任期不敢調整鄰里？何文海批：盧秀燕連這都不敢還想選總統？

議員何文海批市府在里鄰調整上是開了芭樂票。（記者蘇金鳳攝）

中市里鄰調整問題一直是議員關心的議題，民進黨議員何文海今天在台中市議會指出，民政局曾在議會表示，會在2024年完成調查，2025年各縣市會展開，但是至今不動如山，成為「芭樂票」，還遭審計部質疑沒有進度，各縣市如桃園及新北市都已執行，痛批中市長盧秀燕連里鄰調整都不敢做，要推給下一屆市長，還想要選總統？

民進黨議員何文海今天指出，台中市人口增加到286萬人，但是至今都區里鄰都未調整，造成區里各里鄰同工不同酬，甚至一位里長竟要服務上萬人口的情況，他不滿的表示，根據審計部台中審計處今年的審計報告中特別指出，台中市從106年底的95萬餘戶，278萬人口，到113年底止，已有110萬餘戶，286萬餘人，但仍維持625里，12517鄰，區里嚴重失衡，審計單位曾提出要求檢討改善，市府民政局並曾回覆審計處，表示將會在113年底完成里鄰調整，在114年開始實施，結果至今非但沒有開始實施，盧市府是連提都不提了?

何文海憤怒拿出一顆芭樂，痛批市府根本就是跳票，民政局還推給要地方共識，根本毫無擔當，從市府的動作看來也是準備拖到盧市長卸任，不會回應地方的民意。

何文海說，依據審計處資料，到113年底止，台中市有里的戶數超過上限4千戶的高達11個行政區，包括南區、北屯、南屯、西屯、潭子、豐原、大里、太平、清水、沙鹿以及龍井，29個行政區中，竟然只有外埔、和平、大安、東勢以及石岡5個行政區沒有鄰戶數超過200戶的上限。

他質疑，調整里鄰會影響總統選舉嗎?「還想推給下一屆的市長何欣純」，他痛批盧秀燕連里鄰都不敢調整，還想選總統？

