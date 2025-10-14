展現年輕化、數位化理念 KMT Studio主視覺更新

國民黨青年平台KMT Studio近日正式推出全新官網主視覺。（國民黨提供）

為展現「年輕化、數位化」改革的努力，並強調「設計」在政黨形象塑造中的重要性，國民黨青年平台KMT Studio近日正式推出全新官網主視覺，KMT Studio召集人葛如鈞表示，這是繼一年前KMT Studio成立、官網導入HDR高動態範圍技術之後的再一次升級，本次改版以「當代科技氛圍」為核心概念，體現國民黨在年輕化路上的嶄新思維。

葛如鈞表示，全新的KMT Studio設計識別是一場「科技與設計」的大膽融合，目前已開始運用在青年團社群文宣上，也正規劃運用在KMT Studio官網，期盼讓社會大眾再次耳目一新，他特別提到，美國總統川普上任後推動「America by Design」倡議，並更新「美國網頁設計系統」（USWDS）、設立國家設計實驗室（NDS），甚至設立「設計長」職位，顯示設計對於國家與政黨形象的關鍵地位，而國民黨也在黨主席朱立倫帶領下，耗費數月，領先台灣各政黨推出全新「KMT Studio by Design」行動以響應全球政治設計新思潮。

請繼續往下閱讀...

葛如鈞強調，本次官網更新邀請業界知名設計師勞哥操刀，傳達「當代科技氛圍」，展現國民黨在數位與設計並重上的決心，他並透露，KMT Studio未來將推出「KMT Talks」網站，這是一個由國民黨與工程師團隊共同開發的知識型平台，將延續與知名線上教育平台合作的精神，結合多元課程與會員投稿影音，期望成為青年交流知識、共享資源的虛擬空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法