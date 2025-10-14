為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新任德國駐台代表狄嘉信：台海局勢並非與德國無關

    2025/10/14 12:11 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（右）13日在外交部會見新任德國在台協會處長狄嘉信（左）。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍（右）13日在外交部會見新任德國在台協會處長狄嘉信（左）。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍昨（13）日在外交部會見新任德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）。狄嘉信表示，台海局勢並非與德國遙遠無關，《聯合國憲章》中禁止使用武力的原則，不僅適用於聯合國會員國，也應涵蓋台灣。

    台德兩國存在廣闊的合作空間

    狄嘉信表示，台灣與德國不僅共享民主、自由與法治等普世價值，也面臨相同挑戰，台灣與德國都必須與日益具侵略性的鄰國共處，強化自身防衛與社會韌性。然而，正因如此，兩國之間更存在廣闊的合作空間。

    林佳龍則提到，當中國企圖扭曲聯合國大會第2758號決議，將其與所謂「一中原則」掛勾，製造台灣隸屬於中國的錯誤印象時，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）引用《聯合國憲章》中「禁止使用武力原則」，表達德國支持台海和平與穩定的立場。

    對此，狄嘉信則表示，台海局勢並非與德國遙遠無關，自由貿易與以規則為基礎的國際秩序，都攸關德國的國家利益。他強調，《聯合國憲章》中禁止使用武力的原則，不僅適用於聯合國會員國，也應涵蓋台灣。

    林佳龍表示，他認同狄嘉信的看法，所謂「法律戰」並非文字遊戲，而是中國擴張與誤導國際法的具體手段，國際社會不應讓這類錯誤詮釋有可乘之機，因此樂見台德在此領域加強合作與研究，共同維護國際法的完整性，避免其他國家誤信中國的片面論述。

    林佳龍也呼籲，德國應正視中國將藉由對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年與台灣光復80週年等「三個80年」為主軸，在國際上發動法律戰與歷史論述戰，企圖弱化台灣主權，強化「台灣是中國一部分」的謬論。

    林佳龍：樂見德國在印太和平扮演積極角色

    林佳龍指出，德國一直是台灣在工業化與智慧製造上的學習典範，隨著台積電赴德國設廠，台德經貿關係更加緊密，期待台灣與歐洲共同在AI與半導體領域建立產業生態系，更樂見德國在印太和平與穩定中扮演積極角色，共同守護以規則為基礎的國際秩序。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播