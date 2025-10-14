為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    客語認證挨轟「考照運動」爭議 楊文科也喊「沒出息」

    2025/10/14 11:28 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣長楊文科因為客語認證被各界砲轟，今天撂話要究責縣府教育局，也忍不住說出王世堅的「沒出息」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科因為客語認證被各界砲轟，今天撂話要究責縣府教育局，也忍不住說出王世堅的「沒出息」。（記者黃美珠攝）

    「沒出息」近來火爆各界，就連新竹縣長楊文科今天也忍不住針對最近爆出的客語認證被轟是「考照運動」的爭議，忍不住喊出「本來就是從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬、睜眼說瞎話」，所以他決定要究責，針對縣府教育局誰沒做好、誰不去做，調職處分。

    新竹縣104所中小學被教育部和客委會列管，今年該有6000名學生須通過客語認證，但實際迄今只有643人過關，以致各校雙十國慶3天連假被要求必須追蹤報考生數，以即時報名今年最後一場客語認證考試，因此引發眾怒。

    楊文科今天在主管會議上說，全縣府內外各局處，就連人數最多的警察、消防局都達標了，就剩下教育局沒達標。他要求秘書長李安妤釐清民政處、教育局近年努力的情形和執行結果，他要特別究責，撂下重話「這個誰沒做好、誰不去做，就調職來處分。」

    楊文科說，推動客語傳承是他當縣長非常重視的事，推動也真的不容易，但他會堅持到最後。他不想冤枉任何人，找出問題外，也是給各局處正確的認識「推動業務一定要你去做，我就全力支持」，他從來不會講了不做。

    至於他個人被攻擊部分，楊文科說他是置之死地不計較，自己內心很清楚。因此對民進黨立委王世堅講的話倍感有意思，因為他做任何事情本來就是從從容容游刃有餘，現在卻是匆匆忙忙連滾帶爬、（被人）睜眼說瞎話。所以他借用王世堅講的，肯定縣府做任何事情都可游刃有餘的，期勉大家一起找出問題，弄清楚到底團隊內部出了什麼問題。

