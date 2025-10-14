南投副議長嗆郝當選就退黨 郝龍斌：不需情緒發言

國民黨主席候選人郝龍斌14日召開記者會召開，對外說明兩岸政策。（記者羅沛德攝）

針對支持國民黨主席候選人鄭麗文的南投縣副議長潘一全昨日宣布，如果郝龍斌當選，就是自己該退黨的時間，國民黨主席候選人郝龍斌今日受訪表示，選舉過程中每一位候選人都在爭取各方的支持，他認為這是正常現象，而且黨內支持其他候選人，大家各自尊重，像他也有7、8位藍營縣市首長公開宣布唯一支持郝龍斌，他希望選舉後大家能團結一致，現在不需太多的情緒發言。

至於國民黨部分縣市黨部遭控幫郝龍斌拉票，違反黨務中立，郝龍斌則說，選舉愈到後面就會愈激情，各種謠言、抹黑、攻擊全都出來了，他非常遺憾，而且網路上攻擊他的謠言撲天蓋地，沒有一樣是真的，而且攻擊他也就算了，如果還要去攻擊黨部與黨工，這種破壞黨內團結的情形，最好不要，希望所有攻擊都到此為止。

對於有媒體提問，鄭麗文主張把增加軍購的錢省下來，用於健保與孩子身上，郝龍斌說，沒有人希望發生戰爭，問題是解方能否讓台灣沒有戰爭，目前台灣所以兵凶戰危，就是因為民進黨主張台獨，導致對岸威脅，他認為，民進黨與中國大陸都有責任，而國民黨就是提出「台灣不獨、大陸不武」的解方。

郝龍斌還說，只要兩岸關係好，就是最好的國防，台灣必須備戰，同時也要避戰，他反對賴清德總統主張大幅提供國防預算，甚至建置「鐵穹計劃」，他強調，台灣土地面積是以色列的一倍半，以色列花了10年時間建置，還有美國的全力支持，而且以色列的軍事科技也要比台灣強，台灣推「鐵穹計劃」根本不可能。

郝龍斌說，他主張採購真正對台灣有用的武器，而非美國不要的武器，變相交保護費，甚至買武器的錢都先付了，還不交貨，至於國防預算占GDP比例的問題，美國政府要求台灣提高到5%、10%，但美國自己的國防預算都只佔GDP3.4%，因此台灣未來的國防軍購經費最多上限就是3.4%。

