顏寬恆詐領助理費二審重判 抗告限制出境出海駁回確定

民黨台中市立委顏寬恒抗告限制出境出海駁回確定。（資料照）

國民黨台中市立委顏寬恒，被控詐領助理費、沙鹿莊園豪宅涉竊佔國有地、偽造文書假買賣豪宅等案，高等法院台中分院上月11日分依利用職務機會詐取財物、偽造文書罪將顏寬恒各處7年10月、6月徒刑，並當庭裁定顏寬恒與共犯林進福限制出海、出境8個月，可上訴；顏、林2人不服限制出境，提出抗告，最高法院駁回抗告確定。

台中高分院9月11日宣判後，同步裁定顏寬恒、林進福限制出海、出境8個月，認為2人二審依利用職務機會詐取財物罪，各處7年10月、7年8月重刑，復於上訴後經本院判決駁回上訴，依趨吉避凶的人性，重刑常伴隨逃亡的高度可能性，本案尚未確定，也增加畏罪逃亡的動機，有相當理由認為2人有逃亡以避免審判與刑罰之虞，有限制出境、出海的事由。

台中高分指出，顏等2人倘若出境、出海後，未再返國、返航，將嚴重損害國家追訴犯罪的公共利益，審酌人權保障與公共利益及比例原則，認為有限制2人出境、出海的必要，裁定顏寬恒、林進福自9月11日起，限制出境、出海8月。

顏、林不服，提出抗告；案經最高法院審理，認為台中高分院的限制出境、出海裁定沒有違誤法令，且已充分說明理由，駁回2人抗告確定。

