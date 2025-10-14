為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    指凌濤論文抄襲案驚見「學術醜聞」 翁達瑞爆：牽扯多人

    2025/10/14 11:30 即時新聞／綜合報導
    翁達瑞提出凌濤抄襲張瑋倫的證據。（取自翁達瑞臉書）

    旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）今日表示，國民黨發言人鄧凱勛抹黑他曾涉入學倫醜聞，他決定奉陪，爆出過去國民黨智庫副執行長凌濤涉抄襲論文一案，不僅涉嫌抄襲交大碩士生張瑋倫的論文內容，而且全案還牽連多人，他也預告，「血流成河在所難免」。

    翁達瑞今日在臉書發文表示，凌濤的碩士論文中有一段落與張瑋倫論文內容幾乎一致，未註明來源，符合教育部對「抄襲」的定義。該案曾被檢舉至交大（現為陽明交大），校方最終認定為「未適當引註」，並允許凌濤進行論文補正。根據翁達瑞提供的資料，凌濤於補正版本中刪除了原涉抄段落，但未進行適當標註或說明，更出現方程式編號錯亂等疑似未經嚴格審核的問題。

    翁達瑞還表示，凌濤與張瑋倫的論文指導教授都是同一人，凌濤的論文抄襲胡瑋倫，竟能瞞過兩人的共同指導教授。這讓他感到神奇；更進一步，翁達瑞指出，張瑋倫本身的論文內容也疑似來源於一篇更早期的期刊論文，若屬實，該案將涉及「連環抄襲」，進一步衝擊學術誠信。

    對於學倫程序與調查結果，翁達瑞批評交大「輕縱處理」、「未落實審查義務」，並質疑校方是否有審查補正後版本。他呼籲交大重啟學倫調查，撤銷凌濤的碩士學位；同時也呼籲教育部介入、外界關注此案。

    翁達瑞最後預告，手上還有許多資料還未曝光，且他的圖書館支援系統超強，甚至有院士級的協助，「請凌濤不要懷疑」。

