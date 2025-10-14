為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批黃國昌戀棧權力到走火入魔 吳思瑤：應思考不分區立委退場機制

    2025/10/14 11:39 即時新聞／綜合報導
    黃國昌遭媒體爆出「養駭客」，吳思瑤對此表示，黃國昌此事可說是「比臭不可聞更臭不可聞」，先前吳春城以辭職來承擔政治責任，但黃國昌戀棧權力到走火入魔，很難期待他會是「第二個吳春城」。（資料照）

    黃國昌遭媒體爆出「養駭客」，吳思瑤對此表示，黃國昌此事可說是「比臭不可聞更臭不可聞」，先前吳春城以辭職來承擔政治責任，但黃國昌戀棧權力到走火入魔，很難期待他會是「第二個吳春城」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌爭議頻傳，週刊今爆料黃國昌「養駭客」，除了竊取機敏資料與個資，更針對輿論進行操弄。民進黨立委吳思瑤對此表示，黃國昌此事件可說是「比臭不可聞更臭不可聞」，先前民眾黨立委吳春城以辭職來承擔政治責任，但黃國昌戀棧權力到走火入魔，很難期待他會是「第二個吳春城」。

    吳思瑤指出，黃國昌「邪惡帝國」又有續集，不只養狗仔，還養網軍、養駭客，簡直比臭不可聞更臭不可聞。黃國昌的爭議也讓她思考不分區立委的退場機制，吳思瑤指出，立委享有司法保護傘，制度上也沒有將不法無良立委驅逐出國會的可能。而在憲法中，人民得行使罷免區域立委之權，但不分區立委再怎麼違法亂紀，卻沒有任何制衡的機制。

    吳思瑤提到，目前能夠讓不分區立委退場的，只能回歸各政黨的紀律處置，無奈黃國昌恬不知恥又身兼黨主席，很難期待他會對自己開鍘。

    吳思瑤表示，過去吳春城因為「壯世代」事件而辭去立委，不管是自己辭職或是「被辭職」，民眾黨以吳春城的退場來承擔政治責任，以回應社會、為爭議止血，但是黃國昌戀棧權力走火入魔，很難期待他會是第二個吳春城。

    吳思瑤強調，不分區立委再怎麼失格失德都沒在怕，這實在是很大的制度缺漏，她也直言：「黃國昌搞了個修憲委員會，好啊，要不要各黨一起嚴肅思考『不分區立委的退場機制』？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播