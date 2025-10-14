批黃國昌戀棧權力到走火入魔 吳思瑤：應思考不分區立委退場機制

黃國昌遭媒體爆出「養駭客」，吳思瑤對此表示，黃國昌此事可說是「比臭不可聞更臭不可聞」，先前吳春城以辭職來承擔政治責任，但黃國昌戀棧權力到走火入魔，很難期待他會是「第二個吳春城」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌爭議頻傳，週刊今爆料黃國昌「養駭客」，除了竊取機敏資料與個資，更針對輿論進行操弄。民進黨立委吳思瑤對此表示，黃國昌此事件可說是「比臭不可聞更臭不可聞」，先前民眾黨立委吳春城以辭職來承擔政治責任，但黃國昌戀棧權力到走火入魔，很難期待他會是「第二個吳春城」。

吳思瑤指出，黃國昌「邪惡帝國」又有續集，不只養狗仔，還養網軍、養駭客，簡直比臭不可聞更臭不可聞。黃國昌的爭議也讓她思考不分區立委的退場機制，吳思瑤指出，立委享有司法保護傘，制度上也沒有將不法無良立委驅逐出國會的可能。而在憲法中，人民得行使罷免區域立委之權，但不分區立委再怎麼違法亂紀，卻沒有任何制衡的機制。

吳思瑤提到，目前能夠讓不分區立委退場的，只能回歸各政黨的紀律處置，無奈黃國昌恬不知恥又身兼黨主席，很難期待他會對自己開鍘。

吳思瑤表示，過去吳春城因為「壯世代」事件而辭去立委，不管是自己辭職或是「被辭職」，民眾黨以吳春城的退場來承擔政治責任，以回應社會、為爭議止血，但是黃國昌戀棧權力走火入魔，很難期待他會是第二個吳春城。

吳思瑤強調，不分區立委再怎麼失格失德都沒在怕，這實在是很大的制度缺漏，她也直言：「黃國昌搞了個修憲委員會，好啊，要不要各黨一起嚴肅思考『不分區立委的退場機制』？」

