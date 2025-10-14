花蓮縣府爆10/13簽字「9/21不同意撤離」 林智群：連災民都想騙毋湯！

13日爆出花蓮縣府派人造冊，請當地長輩填寫，但被眼尖民眾發現造冊內容竟然是「不同意撤離」，時間甚至是9月21日。（圖翻攝自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流釀災，重創下游光復鄉，大批災民怒批縣府事前根本沒有通知撤離，但徐榛蔚縣府和在地的國民黨立委傅崐萁到現在還極力甩鍋給中央，災民看傻眼。沒想到現在又爆出更加荒唐的事，縣府週一（13日）竟然派人造冊，請當地長輩填寫，但被眼尖民眾發現造冊內容竟然是「不同意撤離」，時間甚至是9月21日，企圖營造是民眾自己不想撤離的假象。對此，律師林智群表示，這個文件，如果災民簽下去，最直接的效果，就是「縣政府可以主張他們9月21日有通知撤離」，縣政府沒過失，以後災民要打國賠訴訟，就會碰到麻煩，因為災民自己有簽名在9月21日的撤離名冊上，怎麼可以主張縣政府沒通知？

林智群在臉書PO文表示，有網友表示，竟然有鄰長向災民收集「不同意撤離」文件？現在是10月13日，日期為什麼要倒填9月21日有網友跟他說這個事情，他本來不相信，看到影片才覺得奇怪，現在是要推給災民了嗎？如果有這個事情，麻煩災民不要簽名，日期回填9月21日，簽的人恐怕會有偽造文書問題。

林智群指出，連災民都想騙，想害他們觸法，這樣很毋湯喔！後來看了一下那個表格（有網友提供表頭），看起來像是造冊，就是確認9/21的每戶實際人數、選擇撤離方式，看起來是沒寫「不同意撤離」這個選項，不過這個文件不是在9/21就應該做的嗎？

林智群直言，這個文件，如果災民簽下去，最直接的效果，就是「縣政府可以主張他們9月21日有通知撤離」，縣政府沒過失，以後災民要打國賠訴訟，就會碰到麻煩，因為災民自己有簽名在9月21日的撤離名冊上，怎麼可以主張縣政府沒通知？

