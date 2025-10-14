黃國昌指揮狗仔偷拍恐違政治獻金法 民進黨團赴監院檢舉

民眾黨主席黃國昌被踢爆涉嫌指揮狗仔集團跟監、偷拍政敵多年，其背後資金流向成謎，對此，立院民進黨團幹事長鍾佳濱（右二）等人今赴監察院提出檢舉，質疑是否有違反「政治獻金法」規定。（記者王藝菘攝）

民眾黨主席黃國昌被踢爆涉嫌指揮狗仔集團跟監、偷拍政敵多年，且其背後資金及金錢流向成謎，甚至傳出恐來自境外。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜等人今赴監察院提出檢舉，質疑黃與狗仔集團之間的金錢往來，是由誰來支付？是否有違反「政治獻金法」相關規定，要求監察院調查釐清。

鍾佳濱、陳培瑜及民進黨團2位副幹事長沈伯洋、范雲今共同前往監察院，檢舉黃國昌指揮狗仔偷拍恐違政治獻金法。

鍾佳濱表示，如同昨天民進黨團記者會所說的，在這一連串狗仔跟拍事件中，透過媒體報導，看到駭人聽聞的事實，就是黃國昌不管有沒有擔任立委，是否和跟拍狗仔集團有金錢上的往來，這些金錢是由誰支付？因為根據政治獻金法，擬參選人、公職人員和政黨，必須就其政治獻金及其支用用途，向社會公開申報。

鍾佳濱指出，週刊報導，這些跟拍狗仔集團，據說是由黃國昌的金主支付酬勞，支付酬勞的行為持續多久？是在黃擔任立委之前、期間，抑或沒有擔任立委的空檔，持續到現在；也看到黃利用立委職權，針對監察委員使用公務車的情況，假借民眾爆料，將狗仔跟拍內容針對監察院的預算橫加刪減。

鍾佳濱說，監察院本身雖然是受害者，但也是政治獻金的受理機關，之前包括民眾黨前主席柯文哲的案子當中，監察院所提供的政治獻金資訊，也有助於社會大眾釐清過去柯在民眾黨期間，其政治獻金怎麼運用。

鍾佳濱表示，也因此，民進黨團今天也來到監察院提出檢舉，要求根據政治獻金法，監察院有其義務、權力去調查了解這些狗仔跟拍案的相關金流，是否和黃國昌個人有關，以及是否有違反政治獻金法等相關規定。

