被控藉勢藉端索賄企業 馬郁雯告發王鴻薇、張凱維涉貪污

青年監督聯盟陳又新（左）、許譽騰（中），媒體人馬郁雯（右）14日前往北檢告發王鴻薇、張凱維涉犯貪污治罪條例。（記者塗建榮攝）

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰昨舉辦記者會，指稱國民黨立委王鴻薇的助理張凱維和資本額10萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用230萬餘元；馬、陳、許3人今前往台北地檢署按鈴告發張凱維及王鴻薇涉違反「貪污治罪條例」公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌，希望檢調追查。

陳又新表示，張凱維若不是具有國會助理身分，這家資本額10萬元的公關公司，憑什麼進行這個提案？且其他公關公司是不敢將立法委員的職權，包含公聽會、研討會直接「明碼標價」，這代表「你只要付錢，我就一定幫你做到，還有提案在幾年內一定幫你提出什麼樣的法案，這些東西不是一般公關公司敢去向業者提出來的，這樣的提案內容，已經可以看到這是利用利用立委助理職權，所做的公權力販售行為」。

請繼續往下閱讀...

陳又新並說：「一個立法委員助理敢在未經過老闆同意下，就擅自對外做出這些承諾嗎？」，他認為王鴻薇須解釋清楚，究竟知情與否？就算王鴻薇說不知情，但從她切割張凱維的作法來看，王自己也知道張凱維所為已踩到法律紅線。陳又新並說會將手上完整資料交給檢察官調查，其中王鴻薇的角色絕對是個重點。

馬郁雯今表示，張凱維自稱在傳媒公司無職位、也沒有前往台灣安進提案，表示將提告；但與王鴻薇曾合作過的律師柯晨皓上節目爆料，打臉張凱維說法，包括張凱維確實有前往台灣安進提案，投影片內容也是張凱維主導，甚至為此成立工作群組，提案後還拿到藥廠的5點意見回饋，且柯晨皓早提醒過這樣會觸及法律紅線，張凱維仍置之不理。

馬郁雯認為，張凱維的行為已符合貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，可處無期徒刑或十年以上徒刑；她並說：「假提案、真索賄，究竟是張凱維個人行為？還是有老闆王鴻薇授意下進行？我們稍早已經檢附相關資料，依法按鈴告發，就交給檢調好好調查」！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法