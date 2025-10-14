為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌駁斥養駭客《鏡週刊》回嗆：「黨狗駭媒」一體才是台灣亂源

    2025/10/14 11:30 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批駭客志工團。對此，黃受訪時回應：「我從沒有駭客集團，我上網兜售，請問證據在哪？」針對媒體詢問黃是否會對週刊提告？黃國昌僅說，若真的要告《鏡週刊》不知道要告幾條了，他會把精力放在該做的事情上。對此，《鏡週刊》發出聲明回應。

    「什麼我養駭客，入侵人家的個資，胡說八道，我從來不幹這種事情！」黃國昌批評，最好笑的是，用這種虛構故事，還想要幫林錫耀洗白，但要謝謝《鏡週刊》，原來林錫耀把黑手伸到檢調喬人事，社會好像已經忘了，也沒什麼媒體在追，又喚起大家的記憶，媒體追問，週刊指涉駭客集團將對話紀錄上傳到暗網兜售？黃國昌強調，「你剛剛發問是我的駭客集團，我從沒有駭客集團，此外我上網兜售，請問證據在哪？」

    針對是否提告《鏡週刊》，黃國昌表示，老實講，若真的要告《鏡週刊》不知道要告幾條了，社長裴偉身上應該揹著上百條官司，在做這種生意牟利的人，會在意這種事嗎，他強調，會把精力放在該做的事情上，而做一些奇奇怪怪、超越法律紅線的事情，請大家放心，該負責任他們必須要付。

    針對黃國昌說法，《鏡週刊》稍早也發出聲明回應。

    聲明全文如下：

    一、《鏡週刊》今天（2025年10月14日）出刊的【黃國昌操弄駭客】系列報導，不是科幻小說，報導內容及揭露的對話均有所本。相信時間會證明《鏡週刊》報導內容均屬真實。

    二、《鏡週刊》先前報導柯文哲案時，黃委員也曾痛批是科幻小說，事後證實都是真的，也不見黃委員道歉更正，反而「見笑轉生氣」，胡亂指控是檢調洩密。

    三、黃委員身為政治人物，不僅政媒兩棲籌組狗仔隊，還組建駭客網軍違法蒐集個資、打擊政敵、網路霸凌，「黨狗駭媒」一體才是台灣亂源，不僅是最壞的示範，也觸犯法律。

    四、請黃委員誠實面對你的世紀醜聞，不要再顧左右而言他，浪費社會資源。

