在野對總預算案提復議要求退回 卓揆盼好好談勿重蹈覆轍

針對立法院在野黨團對總預算案提復議要求退回，行政院長卓榮泰表示，希望能和立法院長韓國瑜及朝野各黨團好好的談，不要重蹈今年的覆轍。（記者王藝菘攝）

立法院在野黨團不滿「115年度中央政府總預算案」沒有編列提升國軍待遇、警消退休金等相關預算，對總預算案提出復議，要求退回程序委員會。對此，行政院長卓榮泰今重申，只要大法官會議解釋出來，合憲就編，且可回溯；不合憲當然就不能編。他也期盼立法院朝野各黨團能有充裕時間，好好審議總預算案。

立法院今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，卓於會前接受媒體聯訪，針對時事議題進行回應。

請繼續往下閱讀...

針對在野黨團對總預算案提出復議，要求退回。卓榮泰表示，目前立法院正在進行施政總質詢，可能比較沒有更多的時間來處理總預算的問題。他希望可以用一點點的時間，他再和立法院長韓國瑜及朝野各黨團能夠好好的談，不要重蹈今年的覆轍。

卓榮泰強調，未來關於兩項爭議的預算，提升國軍待遇及警消條例，行政院已經說明過了，「只要大法官會議解釋出來，違憲，我們當然不能編、不能執行；合憲，我們就編、就執行，而且可以回溯。我們再次提出這樣的說明。」

卓榮泰說，希望朝野各黨團能夠有更充裕的時間，好好的、合理的審議明年度中央政府總預算案，讓行政院能夠在法定時間內全面展開施政。

卓榮泰表示，明年行政院有太多太多中央施政全面展開要執行，有太多人民的福利、太多青年政策、太多AI新十大建設等地方、中央的公共建設，都要合併展開，還有很多地方的補助各項工程也好、各項社會福利也好，都有待立法院早日審定通過明年度中央政府總預算案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法