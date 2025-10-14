黃國昌再爆養駭客爭議 清大副教授黃貞祥：省思民主與隱私和法治的尊重

民眾黨主席黃國昌繼養狗仔跟拍後再爆養駭客爭議，清大副教授黃貞祥認為應省思民主與隱私和法治的尊重。（擷取自黃貞祥臉書）

民眾黨主席黃國昌繼捲入養狗仔跟拍政治人物後，又爆出養駭客爭議風暴，清大副教授黃貞祥提到，媒體連環爆指出，黃國昌疑似長期網羅駭客組成「網路禁衛軍」，非法破解政府、企業及政敵的通訊與個資，甚至以「揭弊」之名，操弄資料、曝光對手對話內容，作為質詢與公審的武器。他認為在民主社會中，人們應省思民主與隱私和對法治的尊重，不要將黃國昌的行為視為「殉道神話」而一味護航。

黃貞祥提到，從媒體報導的駭客爭議事件，黃的鐵粉非但未動搖，反而更為堅定地護航，批媒體與司法成為打壓「吹哨者」的幫兇，但黃國昌事件涉及資安、法律、道德等高敏感領域，卻仍能激起大量「反向動員」，讓人思考：在資訊如此發達、法治觀念普及的當代，為什麼一個政治人物的爭議事件能讓支持者越陷越深，越辯越堅？

黃國昌的政治生涯中，確實曾有震撼社會的爆料與揭弊行動，但若一再強調目的正當，就易讓手段合理化，這種現象在許多專制政權、極端運動中，以為犧牲一點程序、偷一點資料、操縱一點輿論，好像無傷大雅。但此思維危險之處在於，它不是對法律的否定，而是將法律「選擇性適用」。

黃國昌的支持者，除將他視為「正義代表」，更將他形塑成體制迫害下的孤膽英雄，這樣的「殉道神話」，在社群網路上如魚得水。這場爭議的真正隱憂，不只是某一人是否違法，而是當社會習慣用「我信誰」而非「看證據」來判斷真相，整個公共知識的品質都會墜落。

他認為，黃國昌事件不應被定調為政治追殺或側翼抹黑之爭，而應是全民對揭弊倫理的集體討論。要反思的是：大家是否太輕易地將個人神話凌駕在制度規則之上？是否因立場選擇性信任、選擇性激憤？反而忘了對程序、隱私與法治的尊重？

