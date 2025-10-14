央廣「內鬼」是黃國昌吸收的駭客？ 北檢：不予回應

民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

鏡週刊今報導：「官網被掛五星旗爆案外案 央廣工程師竟是黃國昌吸收駭客」指，央廣官網遭駭涉案的工程師吳政勛，早就被民眾黨主席黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，針對駭入央廣行為，吳否認犯行認為央廣網路後台有重大漏洞，多次示警卻無人理會，為了自清還出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，表示黃曾找他協助查弊，並說他是「黃國昌的人」；台北地檢署今表示，檢方昨已透過新聞稿對外界說明相關偵辦情形，至於涉案被告的犯罪動機及辯解等偵查內容，因本案仍在偵查中，依法不得揭露，相關媒體報導，不予回應。

檢方偵辦央廣遭駭案，是在9月26日先指揮北市刑大搜索央廣網站管理人員吳政勛，及其主管岳昭莒的住處及辦公處所，10月9日再指揮北市刑大、中山分局與刑事局科技犯罪防制中心等單位，再搜索吳、岳2人及廠商黃富琳相關處所共8處，並拘提3人到案說明。

檢方訊後認吳、黃有勾串共犯或湮滅證據之虞，且專案小組掌握他們屢次駭入屬於國家關鍵基礎設施的央廣網路系統，甚至意圖在國慶日當天再度發動網頁置換攻擊，情節重大，聲請羈押，北院10日裁定吳、黃以27萬元、15萬元交保；至於岳男，檢方認無羈押必要，准予10萬元交保，並限制出境出海、實施電子腳鐶監控。

鏡週刊今還報導，日前遭流出到暗網的，前民進黨祕書長林錫耀在Telegram與時任法務部長蔡清祥、國安會諮詢委員陳俊麟討論司法高層人事案的對話資料，是黃國昌靠一批駭客作義工，無償得來的，之後再加工拼湊散佈，黃的駭客集團將這批對話截圖陸續上傳暗網，再高價兜售，一張圖索費2萬元。針對此部份，高檢署檢察官目前已對此展開刑事調查並分案偵辦中。

