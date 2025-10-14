確定普發現金1萬！ 特別預算週五將三讀

「韌性特別預算案」17日將三讀，條文規定，預算公布後一個月內須開始執行普發現金1萬元發放作業，行政院已進行相關準備工作。圖為行政院長卓榮泰今天上午在立法院外受訪。（記者王藝菘攝）

立法院今（14）日院會開始前舉行朝野協商，確認17日將三讀「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中包含普發現金1萬元預算；行政院發言人李慧芝日前表示，只要立法院完成審查並三讀通過、總統隨即公布，政府將「盡速執行」發放現金。

朝野協商結論，請各黨團於15日中午12時前，將「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」之提案，送至財政委員會彙整，逾時不再收案。財政委員會收案彙整後，提供各黨團及相關行政部門參考，俾利15日下午進行協商。

協商結論，各黨團同意上開特別預算案於17日院會進行處理，完成三讀程序，並不提出復議；當日院會不進行施政質詢，並處理不須協商議案，當次會議不處理臨時提案。

李慧芝日前表示，行政院已同步進行相關準備工作。依照特別條例第9條規定，特別預算公布後一個月內須開始執行發放作業，因此，只要立法院完成審查並三讀通過、總統隨即公布，政府將「盡速執行」發放現金。

