大坪頂污水工程暫置場「誰在包庇護航」？ 陳其邁全說了

針對大坪頂的污水工程物料暫置場，陳其邁（右）怒批柯志恩一再用不實資料進行政治操作。（記者葛祐豪攝）

高雄大坪頂的污水工程物料暫置場，引起藍綠攻防，還扯到有人在包庇、護航？市長陳其邁今天（14日）怒批柯志恩一再用不實資料進行政治操作，其實關心這個案子的就是國民黨議員（指蔡武宏），前後關心了8次，「如果這是包庇護航，不是國民黨議員在包庇護航嗎？」；另對藍營立委陳菁徽踢爆鳳山水庫設置光電板，他強調這是韓國瑜市長任內審查同意的，呼籲市政推動不要因為選舉而扭曲。

針對此案，陳其邁今天表示，市府有必要就事實澄清，柯志恩10月9日說保護區不能作為暫置或開採，其實六都的法律規定非常清楚，保護區內可以做為公用事業土石堆放，包括新北就有一處做為土石場；去年高雄市水利局依法核准該區進行小港污水系統工程的暫置場域，廠商於去年也完成水保工作，今年進行書面程序補正，事實就是這麼簡單。

請繼續往下閱讀...

陳其邁怒批柯志恩一再用不實資料，說保護區不能放，已經被市府打臉，卻一再散播不實訊息；水利局已針對水保部分做過多次說明，去年該廠商就已經完成水保工程，但「柯志恩一而再、再而三用不實資料抹黑，進行政治操作，市府無法接受」，有義務向市民說明事件經過與事實澄清。

陳其邁進一步說，昨天竟也扯到誰在包庇、誰在護航？其實關心這個案子的就是國民黨議員（指蔡武宏），前後關心了8次，居中協調，釐清相關法律與代辦事項，「如果這是包庇護航，不是國民黨議員在包庇護航嗎？爆料前不用查證嗎？不用向市府詢問嗎？不然就問妳同黨議員，就知道來龍去脈是什麼？」

至於鳳山水庫設置光電板，陳其邁指當時是在韓國瑜市長任內審查同意水庫做光電板設置，「現在怎麼又把責任推給中央與地方政府？」光電政策要放在適合區域，是由中央或地方訂定明確法令，高市府秉持原則，完全必須依法行政。

陳其邁強調，不希望市政推動，因為選舉而扭曲，也不要抹黑公務人員的清白 ，真的大可不必，就按照法律規定來執行，「任何人當市長都一樣，必須依法行政！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法