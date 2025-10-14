為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    垂直事權劃分、水平財源均衡 卓揆：和地方溝通後會提出財劃法版本

    2025/10/14 10:34 記者謝君臨／台北報導
    行政院長卓榮泰今表示，和地方政府溝通後會提出一個完整版本的財劃法修法草案。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰今表示，和地方政府溝通後會提出一個完整版本的財劃法修法草案。（記者王藝菘攝）

    新版「財政收支劃分法」爭議，立法院朝野立委本會期都提出修法草案。行政院人士昨也證實，財劃法將提出政院版修正草案。對此，行政院長卓榮泰今表示，行政院希望用垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡，這樣的方式和地方來談，在和地方溝通後會提出一個完整版本，也會盡量吸納各委員的合理意見。

    立法院今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢，卓於會前接受媒體聯訪，針對時事議題進行回應。

    針對財劃法爭議，卓榮泰指出，一直以來，行政院都希望提出一個可長可久、長治久安的財劃法，也非常注意外界各財政專家，以及國會朝野的各種意見，現在橫在前面問題是明年財劃法出現行政院在覆議中提出的錯誤問題要怎麼解決。

    卓榮泰說，行政院已請副院長鄭麗君和財政單位首長，邀請各地方政府進行過多次交換意見，現在也會再進行，希望用垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡，這樣的方式和地方來談，也希望地方拿到更多統籌分配稅款，要承擔更多地方自治事項，這樣才有一個可長可久、長治久安的財劃法。

    卓榮泰表示，行政院會努力在大家期待的時間內，和地方溝通後提出一個完整版本，也會盡量吸納委員的各種意見，合理的部分一起來推廣。

