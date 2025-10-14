花蓮縣府甩鍋要中央擬疏散撤離計畫？ 劉世芳籲地方做好保全清冊

內政部長劉世芳今日赴立院備詢前受訪時說，「災害防救法」非明文規定，疏散撤離部分，要請地方縣市政府及鄉公所一起來合作。（資料照）

堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，花蓮縣政府昨引述「災害防救法」，行文要求政院擬定及執行災害避難收容計畫。對此，內政部長劉世芳今日赴立院備詢前受訪時說，「災害防救法」非明文規定，疏散撤離部分，要請地方縣市政府及鄉公所一起來合作，籲請花蓮縣政府趕快依照政務委員季連成的協調事項，將疏散撤離計畫，包括保全清冊的部分弄清楚。

劉世芳表示，花蓮縣政府昨天有行文到行政院、農業部、內政部及若干立委的辦公室，昨天政院發言人已就此作出回應。「災害防救法」非常明文的規定，疏散撤離部分，要請地方縣市政府及鄉公所一起來合作。

劉世芳重申，目前的中央災害應變中心、花蓮縣政府仍然維持一級警戒，因為有颱風來襲的關係，籲請花蓮縣政府趕快依照季連成政務委員的協調事項，將疏散撤離計畫，包括保全清冊的部分弄清楚，才能針對現在花蓮縣，尤其是光復鄉的地形地貌重新擬定一個新的疏散撤離計畫。

她強調，如果有需要中央協助的地方，內政部會依照院長的指示，一定會全力協助與支援。

