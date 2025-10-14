為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮縣府甩鍋要中央擬疏散撤離計畫？ 劉世芳籲地方做好保全清冊

    2025/10/14 10:31 記者林哲遠／台北報導
    內政部長劉世芳今日赴立院備詢前受訪時說，「災害防救法」非明文規定，疏散撤離部分，要請地方縣市政府及鄉公所一起來合作。（資料照）

    內政部長劉世芳今日赴立院備詢前受訪時說，「災害防救法」非明文規定，疏散撤離部分，要請地方縣市政府及鄉公所一起來合作。（資料照）

    堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，花蓮縣政府昨引述「災害防救法」，行文要求政院擬定及執行災害避難收容計畫。對此，內政部長劉世芳今日赴立院備詢前受訪時說，「災害防救法」非明文規定，疏散撤離部分，要請地方縣市政府及鄉公所一起來合作，籲請花蓮縣政府趕快依照政務委員季連成的協調事項，將疏散撤離計畫，包括保全清冊的部分弄清楚。

    劉世芳表示，花蓮縣政府昨天有行文到行政院、農業部、內政部及若干立委的辦公室，昨天政院發言人已就此作出回應。「災害防救法」非常明文的規定，疏散撤離部分，要請地方縣市政府及鄉公所一起來合作。

    劉世芳重申，目前的中央災害應變中心、花蓮縣政府仍然維持一級警戒，因為有颱風來襲的關係，籲請花蓮縣政府趕快依照季連成政務委員的協調事項，將疏散撤離計畫，包括保全清冊的部分弄清楚，才能針對現在花蓮縣，尤其是光復鄉的地形地貌重新擬定一個新的疏散撤離計畫。

    她強調，如果有需要中央協助的地方，內政部會依照院長的指示，一定會全力協助與支援。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播