被爆養駭客集團 黃國昌招募志工文被網友出征

民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌捲入養狗仔醜聞，今日又遭週刊爆料還擁有一批駭客志工團，黃受訪時回應：「我從沒有駭客集團，我上網兜售，請問證據在哪？」針對媒體詢問黃是否會對週刊提告？黃國昌僅說，若真的要告《鏡週刊》不知道要告幾條了，他會把精力放在該做的事情上。許多網友看到爆料後紛紛到黃國昌最新貼文下出征留言，怒嗆「竟然養駭客，這可不能容忍」、「這麼多醜聞為什麼不下台」。

黃國昌今日受訪時回應「什麼我養駭客，入侵人家的個資，胡說八道，我從來不幹這種事情！」黃國昌批評，最好笑的是，用這種虛構故事，還想要幫林錫耀洗白，但要謝謝《鏡週刊》，原來林錫耀把黑手伸到檢調喬人事，社會好像已經忘了，也沒什麼媒體在追，又喚起大家的記憶。

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出黃國昌回應記者會不會提告鏡週刊，黃國昌稱「我老實講如果真的要告鏡週刊的話，那不曉得要告幾條了，真的不曉得告幾條，裴偉身上現在應該揹著上百條官司吧，你覺得他們在做這種生意牟利的人會在意這種事嗎？但我還是這樣子講，我會把我的精力放在該做的事情上面。那這種在這個過程當中做一些奇奇怪怪的事情，做一些超越法律紅線的事情，請大家放心，該負的責任他們必須要負。」粉專大酸「黃國昌回應鏡週刊踢爆他養網軍駭客議題，廢話連篇，就是不敢告鏡週刊。」

網友們也到黃國昌臉書招募新北志工團貼文下留言「黃國昌告啦，要不然超速仔會跟你一輩子」、「又要招募狗仔了啦？」、「不用花時間招募了吧，再不久你就要被押進去了，別浪費錢了」、「老師加油，志工需要會拍照跟攝影嗎？」、「下流無恥犯蠢秀下限噁心變態臭不可聞的賤人政客」、「是要招狗仔？要自備偷拍工具？有月入20萬？」、「找人進戶政系統竊取個資，怎麼可以無恥到這種程度！」

網友臉書留言。（圖擷取自臉書）

網友臉書留言。（圖擷取自臉書）

網友臉書留言。（圖擷取自臉書）

