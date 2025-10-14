為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰嗆卸責想「垂直避難」 傅崐萁：院長把自己當側翼小丑

    2025/10/14 10:29 記者林欣漢／台北報導
    行政院長卓榮泰今表示，和地方政府溝通後，會提出一個完整版本的財劃法修法草案。（記者王藝菘攝）

    行政院長卓榮泰今表示，和地方政府溝通後，會提出一個完整版本的財劃法修法草案。（記者王藝菘攝）

    國民黨團總召傅崐萁昨在立院質詢時，針對撤離工作責任問題，頻頻怒嗆內政部長劉世芳等政府官員，並引述「災害防救法」第十條強調，所有撤離工作是由鄉鎮市區各公所負責，中央不該天天栽贓花蓮縣政府。行政院長卓榮泰今日受訪表示，「地方政府把責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，難道他們自己沒有責任嗎？委員跟花蓮縣政府自己垂直避難，非常不值得。」

    傅崐萁受訪回應，一個從來不守法、每天造謠的行政院長，把自己當作側翼的小丑，是非常可悲的一件事。國會通過的重大法案，經總統公告、卓榮泰自己有副署的法案，卓依然可以違法亂紀，追訴期不會在他控制的司法範圍內放任他，未來廢弛職務所有的法律該追究的，一定會追責到底。

    卓榮泰說，法律規定清清楚楚，昨天政委季連成主持協調所很有秩序及效率，但花蓮縣政府不核定疏散計畫，也不採取垂直避難，這跟法律相關規定相違背。委員（傅崐萁）也好，花蓮縣政府也好，在9月23日之後，全國人民看得很清楚，責任一直往中央推，但中央沒有卸責，進到災區全力協調資源、防救災。

    卓榮泰表示，法律責任要清楚，立委或花蓮縣政府不能將責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，「難道他們自己沒有責任嗎？委員跟花蓮縣政府自己垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區推，非常不值得」。

    相關新聞請見

    批傅崐萁、花縣府「垂直避難」 卓揆籲共同承擔責任

    國民黨團總召傅崐萁（中）。（資料照）

    國民黨團總召傅崐萁（中）。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播