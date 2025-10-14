卓榮泰嗆卸責想「垂直避難」 傅崐萁：院長把自己當側翼小丑

行政院長卓榮泰今表示，和地方政府溝通後，會提出一個完整版本的財劃法修法草案。（記者王藝菘攝）

國民黨團總召傅崐萁昨在立院質詢時，針對撤離工作責任問題，頻頻怒嗆內政部長劉世芳等政府官員，並引述「災害防救法」第十條強調，所有撤離工作是由鄉鎮市區各公所負責，中央不該天天栽贓花蓮縣政府。行政院長卓榮泰今日受訪表示，「地方政府把責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，難道他們自己沒有責任嗎？委員跟花蓮縣政府自己垂直避難，非常不值得。」

傅崐萁受訪回應，一個從來不守法、每天造謠的行政院長，把自己當作側翼的小丑，是非常可悲的一件事。國會通過的重大法案，經總統公告、卓榮泰自己有副署的法案，卓依然可以違法亂紀，追訴期不會在他控制的司法範圍內放任他，未來廢弛職務所有的法律該追究的，一定會追責到底。

卓榮泰說，法律規定清清楚楚，昨天政委季連成主持協調所很有秩序及效率，但花蓮縣政府不核定疏散計畫，也不採取垂直避難，這跟法律相關規定相違背。委員（傅崐萁）也好，花蓮縣政府也好，在9月23日之後，全國人民看得很清楚，責任一直往中央推，但中央沒有卸責，進到災區全力協調資源、防救災。

卓榮泰表示，法律責任要清楚，立委或花蓮縣政府不能將責任往中央推，現在又往鄉鎮市公所推，「難道他們自己沒有責任嗎？委員跟花蓮縣政府自己垂直避難，往中央推、往鄉鎮市區推，非常不值得」。

